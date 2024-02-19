《經濟通通訊社１９日專訊》據外媒此前報道，美國兩黨議員集體致信美國財政部長耶倫、

國防部長奧斯汀和商務部長雷蒙多，稱藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）與中國共

產黨和軍方有聯繫，將對美國的國家安全產生威脅，要求實施制裁。

藥明康德Ａ股在龍年首個交易日挫５﹒３％，報５０﹒３１元人民幣。藥明康德回應指，集

團重申沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據，強調在過去沒有、現在

和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對該集團進行審查，亦將得出相同結

論。

美國國會此前已提出立法，限制聯邦資助的醫療服務提供者允許部分生物技術公司獲取美國

人的基因信息，擬受限制的企業包括藥明康德和華大基因（深：３００６７６），消息曾導致藥

明系市值崩塌。內地傳媒一直表示，有關議案獲得通過的機會極微，但在藥明系股價暴跌後，消

息二度發酵，有關法案開始獲國內外媒體注意。

其他生物製藥股同瀉，榮昌生物（滬：６８８３３１）瀉６﹒６％，天壇生物

（滬：６００１６１）跌３﹒２％，特寶生物（滬：６８８２７８）、萬泰生物

（滬：６０３３９２）、君實生物（滬：６８８１８０）跌２﹒８％，神州細胞

（滬：６８８５２０）跌２﹒６％，奧浦邁（滬：６８８２９３）跌２﹒５％，華大基因股價則

跌１﹒９％。（ｅｙ）

