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AH股新聞

19/02/2024 10:12

《Ａ股焦點》藥明康德Ａ股復市挫逾半成，美議員施壓華府實施制裁

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據外媒此前報道，美國兩黨議員集體致信美國財政部長耶倫、
國防部長奧斯汀和商務部長雷蒙多，稱藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）與中國共
產黨和軍方有聯繫，將對美國的國家安全產生威脅，要求實施制裁。
　　藥明康德Ａ股在龍年首個交易日挫５﹒３％，報５０﹒３１元人民幣。藥明康德回應指，集
團重申沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據，強調在過去沒有、現在
和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對該集團進行審查，亦將得出相同結
論。
　　美國國會此前已提出立法，限制聯邦資助的醫療服務提供者允許部分生物技術公司獲取美國
人的基因信息，擬受限制的企業包括藥明康德和華大基因（深：３００６７６），消息曾導致藥
明系市值崩塌。內地傳媒一直表示，有關議案獲得通過的機會極微，但在藥明系股價暴跌後，消
息二度發酵，有關法案開始獲國內外媒體注意。
　　其他生物製藥股同瀉，榮昌生物（滬：６８８３３１）瀉６﹒６％，天壇生物
（滬：６００１６１）跌３﹒２％，特寶生物（滬：６８８２７８）、萬泰生物
（滬：６０３３９２）、君實生物（滬：６８８１８０）跌２﹒８％，神州細胞
（滬：６８８５２０）跌２﹒６％，奧浦邁（滬：６８８２９３）跌２﹒５％，華大基因股價則
跌１﹒９％。（ｅｙ）

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