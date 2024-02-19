《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》昨日（１８日）為內地春節假期後第一個

工作日，上海即召開２０２４年優化營商環境大會。上海市委書記陳吉寧在會上強調，營商環境

沒有最好，只有更好。要以釘釘子精神鍥而不捨、馳而不息抓好優化營商環境這件大事，吸引和

集聚海內外一流企業，向世界釋放改革開放和高質量發展的積極信號。

具體來說，他強調，要把正確處理政府和市場的關係作為優化營商環境的關鍵，落實好「法

定職責必須為、法無授權不可為」，加強對規範性文件和行政行為的合規性審查。

要把堅持公平普惠原則作為優化營商環境的基礎性工作，實施更多面向中小企業的普惠性政

策，在融資貸款、信用修復、企業減負、包容監管等方面解決好中小企業面臨的問題。

要把整體政府的理念作為優化營商環境的重要原則，提高辦事效率，做到監管全流程全覆蓋

，大力推進各區審批服務和行政執法標準化規範化建設。

要堅持以企業感受為導向，在政策制定時強化問題導向，支持企業有序參與文件方案制定，

提升政策的針對性有效性和清晰度，方便企業看得懂、用得上；在政策落實中多從企業角度出發

，推動更多惠企政策和為企服務「免申即享、直達快享」；在政策執行後要落實回訪制度，經常

性聽取企業反饋意見，打通政策落地「最後一公里」，持續改進優化涉企政策。

