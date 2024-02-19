《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯管理局新聞發言人王春英昨日在答記者問時表示，

２０２３年來華投資總體呈現淨流入態勢。其中，外商股權性質直接投資全年淨流入６２１億美

元，四季度淨流入規模環比明顯提升。經初步測算，去年全年來華證券投資亦呈現淨流入，四季

度淨流入規模達到近兩年高位，９至１２月外資連續淨增持境內債券累計逾６００億美元。以上

顯示更多外資來華投資興業和配置人民幣資產。

另外，國際收支平衡表初步數據顯示，２０２３年中國國際收支保持基本平衡。其中，經常

帳戶順差２６４２億美元，順差規模與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒５％，繼續處於

合理均衡區間。

其中，去年貨物貿易順差６０８０億美元，僅次於２０２２年順差規模，為歷年次高，支撐

中國經常賬戶保持較高規模順差。

去年中國服務貿易逆差２２９４億美元，繼續呈現恢復態勢。旅行、運輸仍為服務貿易的主

要逆差項目。其中，旅行逆差１８０６億美元，赴境外留學和旅行支出規模已恢復至２０１９年

的近八成。

展望２０２４年，王春英表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長

期向好的基本趨勢沒有改變；市場普遍預計主要發達經濟體央行將開啟降息周期，外部金融條件

更趨緩和。隨著內外部環境總體改善，中國國際收支更有基礎和條件保持基本平衡。（ｌｃ）

