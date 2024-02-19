《經濟通通訊社１９日專訊》中國外長王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿

布林肯會晤，雙方都形容會晤坦誠和具建設性。

王毅說，去年底中國國家主席習近平同美國總統拜登成功會晤並達成重要共識，當前中美雙

方最重要的任務是按照兩國元首的戰略引領，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。他強

調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。美方如真想

台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落到實處。

王毅又指，把「去風險」搞成「去中國」，建小院高牆，搞對華脫鈎，終將反噬美自身，要

求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

雙方還探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通。積極評價中美禁毒合作工

作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋

事務、人工智能對話磋商，保持兩軍溝通。



＊布林肯強調維持台海和平的重要性＊



至於美國國國務院就表示，雙方就一系列雙邊、地區和全球問題進行坦誠和建設性的討論，

為保持開放溝通管道和負責任地管理兩國關係競爭繼續作出努力。

布林肯強調，繼續落實兩國元首會面所取得共識的重要性，包括禁毒合作和軍事交流，重申

美國將維護本身以及盟友和夥伴的利益及價值觀。布林肯強調，維持台海及南海和平穩定的重要

性。雙方認識到兩國在一系列策略議題上保持開放溝通管道的重要性，包括未來幾個月在關鍵領

域進行諮詢和高層會議。（ｒｙ）

