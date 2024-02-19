  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/02/2024 10:56

《華為動向》華為中國合作夥伴大會３月１４至１５日在深舉行

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據「華為中國」官微消息，華為中國合作夥伴大會２０２４將
於３月１４日－１５日在深圳舉辦，主題為「因聚而生　數智有為」。
　　據介紹，華為將系統闡述夥伴政策和激勵計劃；全面介紹「夥伴＋華為」體系「研、營、銷
、供、服、管」的端到端升級；攜手夥伴探討與展示「夥伴＋華為」體系的數智化升級；並將面
向ＮＡ、商業和分銷市場帶來全新方案和適銷新品。華為還將促進更多高層對標，與客戶、夥伴
簽署合作協議，共創更多商機。（ｒｙ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金