《經濟通通訊社１９日專訊》據「華為中國」官微消息，華為中國合作夥伴大會２０２４將
於３月１４日－１５日在深圳舉辦，主題為「因聚而生 數智有為」。
據介紹，華為將系統闡述夥伴政策和激勵計劃；全面介紹「夥伴＋華為」體系「研、營、銷
、供、服、管」的端到端升級；攜手夥伴探討與展示「夥伴＋華為」體系的數智化升級；並將面
向ＮＡ、商業和分銷市場帶來全新方案和適銷新品。華為還將促進更多高層對標，與客戶、夥伴
簽署合作協議，共創更多商機。（ｒｙ）
19/02/2024 10:56
《華為動向》華為中國合作夥伴大會３月１４至１５日在深舉行
《經濟通通訊社１９日專訊》據「華為中國」官微消息，華為中國合作夥伴大會２０２４將
於３月１４日－１５日在深圳舉辦，主題為「因聚而生 數智有為」。
據介紹，華為將系統闡述夥伴政策和激勵計劃；全面介紹「夥伴＋華為」體系「研、營、銷
、供、服、管」的端到端升級；攜手夥伴探討與展示「夥伴＋華為」體系的數智化升級；並將面
向ＮＡ、商業和分銷市場帶來全新方案和適銷新品。華為還將促進更多高層對標，與客戶、夥伴
簽署合作協議，共創更多商機。（ｒｙ）
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