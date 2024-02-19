《經濟通通訊社１９日專訊》據「華為中國」官微消息，華為中國合作夥伴大會２０２４將

於３月１４日－１５日在深圳舉辦，主題為「因聚而生 數智有為」。

據介紹，華為將系統闡述夥伴政策和激勵計劃；全面介紹「夥伴＋華為」體系「研、營、銷

、供、服、管」的端到端升級；攜手夥伴探討與展示「夥伴＋華為」體系的數智化升級；並將面

向ＮＡ、商業和分銷市場帶來全新方案和適銷新品。華為還將促進更多高層對標，與客戶、夥伴

簽署合作協議，共創更多商機。（ｒｙ）

