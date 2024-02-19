《經濟通通訊社１９日專訊》華儲網今日發布《關於２０２４年２月２３日中央儲備凍豬肉

輪換出庫競價交易有關事項的通知》，本次出庫競價交易掛牌１﹒４萬噸。

養豬股普遍下跌，巨星農牧（滬：６０３４７７）挫近６％，天康生物

（深：００２１００）跌５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）跌４﹒４％，神農集團

（滬：６０５２９６）跌３﹒５％，唐人神（深：００２５６７）跌４﹒４％，溫氏股份

（深：３００４９８）、天邦食品（深：００２１２４）、禾豐股份（滬：６０３６０９）等跟

挫。（ｒｙ）

