《經濟通通訊社１９日專訊》華儲網今日發布《關於２０２４年２月２３日中央儲備凍豬肉
輪換出庫競價交易有關事項的通知》，本次出庫競價交易掛牌１﹒４萬噸。
養豬股普遍下跌，巨星農牧（滬：６０３４７７）挫近６％，天康生物
（深：００２１００）跌５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）跌４﹒４％，神農集團
（滬：６０５２９６）跌３﹒５％，唐人神（深：００２５６７）跌４﹒４％，溫氏股份
（深：３００４９８）、天邦食品（深：００２１２４）、禾豐股份（滬：６０３６０９）等跟
挫。（ｒｙ）
19/02/2024 14:37
《Ａ股焦點》凍豬肉周五輪換出庫競價交易１﹒４萬噸，豬肉股跌
《經濟通通訊社１９日專訊》華儲網今日發布《關於２０２４年２月２３日中央儲備凍豬肉
輪換出庫競價交易有關事項的通知》，本次出庫競價交易掛牌１﹒４萬噸。
養豬股普遍下跌，巨星農牧（滬：６０３４７７）挫近６％，天康生物
（深：００２１００）跌５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）跌４﹒４％，神農集團
（滬：６０５２９６）跌３﹒５％，唐人神（深：００２５６７）跌４﹒４％，溫氏股份
（深：３００４９８）、天邦食品（深：００２１２４）、禾豐股份（滬：６０３６０９）等跟
挫。（ｒｙ）
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