《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，中國銀行股份有限公司原黨委書記、董

事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定

，由山東省濟南市人民檢察院審查起訴。近日，濟南市人民檢察院已向濟南市中級人民法院提起

公訴。

檢察機關起訴指控：劉連舸利用擔任中國進出口銀行黨委委員、副行長，黨委副書記、副董

事長、行長，中國銀行股份有限公司黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長等職務上

的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等

方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，且

造成特別重大損失，依法應當以受賄罪、違法發放貸款罪追究其刑事責任。

外電報道指，去年３月底，劉連舸因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和

監察調查，距離其卸任中國銀行董事長職務僅過去約兩周時間。去年１０月他被最高檢以涉嫌受

賄、違法發放貸款罪逮捕，中紀委通報稱，劉連舸「棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸

項目，違法發放貸款，造成重大金融風險。」

公開信息顯示，劉連舸生於１９６１年５月，１９８７年畢業於中國人民銀行研究生部，畢

業後入職中國人民銀行辦公廳，仕途起點為副處級秘書；此後，他在央行系統內一路上升，歷任

駐歐洲代表處（英國倫敦）首席代表、國際司副司長、反洗錢局（保衛局）局長等。

２００７年３月至２０１８年６月，他擔任中國進出口銀行副行長、行長；２０１８年６月

調任中國銀行，出任行長。２０１９年６月，劉連舸升任中行董事長，並擔任該職務直至落馬前

夕。（ｒｙ）

