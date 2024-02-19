《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行昨日（１８日）公告，為維護銀行體系流動性合理充

裕，開展５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），利率維持２﹒５％不變，對

沖４９９０億元ＭＬＦ到期，則小幅增量續作１０億元。同日，人行並進行１０５０億元７天逆

回購操作，中標利率持平１﹒８％，對沖１９１０億元到期逆回購，即回籠８６０億，計及

ＭＬＦ，全口徑計，昨日收水８５０億元。



＊市場料ＬＰＲ利率會單獨下調＊



市場分析認為，ＭＬＦ加量續作符合市場預期，盡管其利率沒有下調，但預計２０日公布

ＬＰＲ利率仍會單獨下調。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，ＭＬＦ加量續作有助於增加銀行體系中長期流動性，支

持信貸增長以及政府、企業債券發行，同時也能鼓勵銀行等金融機構按照市場化、法治化原則，

通過展期、借新還舊、置換等方式，積極參與地方債務風險化解。他表示，２月２０日公布的

ＬＰＲ報價有可能單獨下調，預計１年期和５年期以上ＬＰＲ報價將分別下調５個基點。

中泰證券首席經濟學家李迅雷也認為，ＭＬＦ利率不變，ＬＰＲ下行也有可能。通過降準，

下調支農支小再貸款、再貼現利率，以及銀行主動下調存款利率，商業銀行資金成本已有下降。

ＭＬＦ利率保持不變，ＬＰＲ報價行也可能減少加點，推動ＬＰＲ下行。他表示，未來政策利率

空間仍然存在。國外政策環境變化有望為國內貨幣政策打開空間。人民銀行還強調著力發揮改革

效能，用改革的辦法推動社會綜合融資成本下行。（ｃｔ）

