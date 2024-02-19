《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行昨日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展

５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），小幅增量１０億元，利率維持

２﹒５％不變，由於１月新增信貸社融數據強勁，市場對此不大意外，並預計２０日公布的

ＬＰＲ利率將單獨下調。

踏入龍年第一個交易日，滬深乘著外圍股市春節期間勁升的東風，先行高開。滬綜指高開

０﹒７２％，報２８８６﹒５９點，深成指高開１﹒５５％，創業板指１﹒５１％，尤其是半導

體受國外同業走出周期地步和ＡＩ板塊見新科技刺激，集體狂歡行情。

國家外匯局公布，中國經常帳戶全年順差２６４２億美元，較２０２２年全年順差４１７５

億美元的歷史次高值大幅收縮３６﹒７％，貨物貿易順差６０８０億美元，較２０２２年收窄

１１﹒３％，至於全年服務貿易逆差２２９４億美元，同比擴大超過１﹒４倍。

數據另顯示，全年外來直接投資額只有３３０億美元，雖然仍然錄得正值，但按年暴跌

８２％，創下１９９３年以來最低。

國務院總理李強周日主持召開國務院第三次全體會議指出，要多做有利於提振信心和預期的

事，保持政策制定和執行的一致性、穩定性；堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思

維定勢和路徑依賴。（ｅｙ）

