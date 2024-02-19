《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行昨日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展

５０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ），小幅增量１０億元，利率維持

２﹒５％不變，由於１月新增信貸社融數據強勁，市場對ＭＬＦ不減息未感意外，不過預計明日

（２０日）公布的ＬＰＲ利率將單獨下調。

踏入龍年第一個交易日，滬深乘著外圍股市春節期間勁升的東風，先行高開。滬綜指高開

０﹒７２％，科技股陷入集體狂歡行情，惟盤中金融及醫藥股下跌，升幅一度近清零，但重磅銀

行板塊拗腰倒升帶動下，滬綜指午收前節節上升，一度高見２９０１﹒６６點突破二千九，半日

收升０﹒９％，報２８９１﹒８點；深成指和創業板指暴力高開超過１﹒５％，然而受醫藥和新

能源車概念拖累，深成指半日僅揚０﹒１４％，創業板指升０﹒１１％。

兩市半日成交６３６０億元，較假期前最後一個交易日（８日）同時段成交減少２﹒６％，

值得留意的是外資節後繼續離開Ａ股，陸股通半日淨流出３１﹒５億元。



＊監管連環錘，券商股臉綠＊



Ａ股底部反彈未穩陣，國家隊身影繼續閃現，重磅銀行股今早下跌又急彈。中國銀行

（滬：６０１９８８）現升２﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）走高１﹒７％。

有「券商屠夫」之稱的吳清，上任中證監主席即發布多項行政處罰，包括對招商證券

（滬：６００９９９）共６３人作出行政處罰，合計罰沒８１７３萬元。Ａ股龍年開市，券商板

塊一片慘綠。招商證券（滬：６００９９９）價跌１﹒２％；中金公司（滬：６０１９９５）挫

３﹒８％，首創證券（滬：６０１１３６）跌３﹒７％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌

２﹒７％，華安證券（滬：６００９０９）跌２﹒６％，海通證券（滬：６００８３７）跌

２﹒３％。



＊藥明康德很難受，股價挫７％＊



外媒此前報道，美國兩黨議員集體致信美國財政部長耶倫、國防部長奧斯汀和商務部長雷蒙

多，稱藥明康德（滬：６０３２５９）與中國共產黨和軍方有聯繫，將對美國的國家安全產生威

脅，要求實施制裁。藥明康德暫挫６﹒８％，報４９﹒５元。

人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ推出新的生成式人工智能工具Ｓｏｒａ，可以將文字指令轉化成

不長於１分鐘的擬真影片，引爆資本市場。滬深炒落後，已經推出ＡＩ模型的科大訊飛

（深：００２２３０）現升３﹒７％；其他ＡＩ概念股方面，中文在線（深：３００３６４）、

宣亞國際（深：３００６１２）、當虹科技（滬：６８８０３９）、果麥文化

（深：３０１０５２）、因賽集團（深：３００７８１）、萬興科技（深：３００６２４）、絲

路視覺（深：３００５５６）等集體飆兩成。（ｅｙ）

