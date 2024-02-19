《經濟通通訊社１９日報道》踏入龍年第一個交易日，滬深乘著外圍股市春節期間勁升的東

風，為股民帶來暖意。滬綜指先高開０﹒７２％，科技股陷入集體狂歡行情，惟盤中金融及醫藥

股下跌，升幅一度近清零，但重磅銀行板塊拗腰倒升帶動下，滬綜指午收前節節上升，曾破二千

九但又回落，尾盤再度發力衝擊，終於在全日最高位２９１０﹒５４點收市，全日升１﹒５６％

。

科技股帶動深成指和創業板指暴力高開超過１﹒５％，然而受醫藥和新能源車概念拖累，深

市幾度倒跌，但最終仍然飄紅收市，深成指全日升０﹒９３％，創業板指漲１﹒１３％。全日約

２５０隻個股漲停。

兩市繼續保持較高水平成交，成交額９５７２億元（人民幣．下同），惟較假期前最後一個

交易日（８日）減少５﹒９％，結束節前連續兩日成交破萬億趨勢，值得留意的是外資快速撤離

Ａ股，陸股通全日淨流出６３﹒７５億元。

人民銀行在昨日開展５０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），小幅增量１０億元，利率維持

２﹒５％不變，由於１月新增信貸社融數據強勁，市場對ＭＬＦ不減息未感意外，不過預計明日

（２０日）公布的ＬＰＲ利率將單獨下調。

春節前後出現的反彈行情極為戲劇性，不少人關注新增資金中有多少是來自「國家隊」。美

銀團隊此前曾發表報告指，截至２月７日當周，專注中國股票的基金錄得創紀錄的１９８億美元

資金流入，佔流入新興市場股市創紀錄的２０８億美元中的絕大部分，報告認為這主要是來自「

國家隊」，而非投資者基於信心的下注決定。



＊重磅銀行股極力撐市＊



Ａ股底部反彈未穩陣，國家隊身影繼續閃現，重磅銀行股今早下跌又急彈，午後進一步上升

，為滬指龍年開門紅作出巨大貢獻。中國銀行（滬：６０１９８８）狂飆４﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升３﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）升３％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升２﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）走高２﹒１％。

人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ推出新的生成式人工智能工具Ｓｏｒａ，可以將文字指令轉化成

不長於１分鐘的擬真影片，引爆資本市場。滬深炒落後，已經推出ＡＩ模型的科大訊飛

（深：００２２３０）全日收升６﹒９％；其他ＡＩ概念股方面，中文在線

（深：３００３６４）、宣亞國際（深：３００６１２）、當虹科技（滬：６８８０３９）、果

麥文化（深：３０１０５２）、因賽集團（深：３００７８１）、萬興科技

（深：３００６２４）、絲路視覺（深：３００５５６）等集體飆兩成。



＊煤炭股炒作停不下來＊



內地迎來龍年首場寒潮，多地氣溫急降，新疆破最低氣溫記錄。煤炭股今日有炒作，安泰集

團（滬：６００４０８）、兗礦能源（滬：６００１８８）、雲煤能源（滬：６００７９２）漲

停，中煤能源（滬：６０１８９８）升８﹒４％，安源煤業（滬：６００３９７）升８﹒２％，

潞安環能（滬：６０１６９９）升７﹒２％。

外媒此前報道，美國兩黨議員集體致信美國財政部長耶倫、國防部長奧斯汀和商務部長雷蒙

多，稱藥明康德（滬：６０３２５９）與中國共產黨和軍方有聯繫，將對美國的國家安全產生威

脅，要求實施制裁。藥明康德逆市收挫５﹒８％，報５０﹒０５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３４０３﹒８１ ＋１﹒１６

上證綜合指數 ２９１０﹒５４ ＋１﹒５６ ４４２１﹒４８

上證Ａ股指數 ３０５１﹒２０ ＋１﹒５６

深證成份指數 ８９０２﹒３３ ＋０﹒９３ ５１５１﹒３９

深圳創業板指數 １７４６﹒４２ ＋１﹒１３

上證Ｂ股指數 ２５０﹒２５ ＋０﹒３５ １﹒９８

深證Ｂ股指數 １０３１﹒４３ ＋１﹒４５ ０﹒８４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

