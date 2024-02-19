《海納智見》春節前市場一改前一周的頹勢，連續三日上漲，當周上證綜指最大漲幅達

８﹒８％。隨著監管層面對資本市場持續釋放暖意，維持資本市場平穩運行的舉措頻出，Ａ股行

情開始回暖，本篇報告將就本輪行情的性質及後續可能走向進行分析。



歷史上大盤走出底部需要多條件配合。我們回顧２０００年以來Ａ股走出底部區域時的形態

表現，發現在２００５－２００７、２００８－２００９、２０１４－２０１５、２０１９－

２０２１年四次全面行情啟動前，大盤往往會經歷相似的反覆磨底過程。那麼歷史上市場走出底

部的標誌為何？回顧歷史，成交放量、情緒回溫是走出底部的信號，歷次市場走出大底、開啟全

面性行情時往往伴隨著成交額的迅速上升，同時基本面數據不斷好轉、與行情回暖相互驗證。



歷史上市場脫離底部的前提條件是：調整顯著、估值低、政策或基本面催化。從調整時空看

，市場大底出現前指數往往已跌幅顯著。此外市場底部的另一個特徵是估值已處於明顯低位。從

推動因素看，政策放鬆或基本面催化是市場走出底部的必要條件，例如２００５、２００８、

２０１９年政策發力下基本面數據改善，２０１４年降息推動流動性改善。



當前或正處於底部第一波反彈行情。我們認為，從前期的調整時空和估值性價比維度綜合來

看Ａ股或已在築底，疊加近期資金面和政策面的積極因素不斷積累，市場或迎來底部的第一波反

彈行情。具體而言，對比歷史來看本次行情調整時空已較顯著，同時從估值和資產比價指標層面

看當前市場已在歷史底部。



往後看，政策及資金層面有望迎來邊際持續改善。政策層面，隨著重要會議臨近，積極的穩

增長政策還將持續發力，國內基本面或將逐步修復。資金層面，過去一段時間以融資交易為代表

的Ａ股活躍資金淨流出已較明顯，後續或有望逐漸回補。此外，受益於海外流動性轉好，未來人

民幣匯率或逐步企穩，Ａ股外資有望回流。綜上，我們認為當前市場已在築底過程中，未來行情

的時空或可借鑒歷史底部第一波反彈。



歷史大底第一波反彈期間行業漲幅較均衡，本輪行情中白馬有望佔優。從結構層面看，回顧

歷史上市場低點的第一波反彈，可以發現期間市場往往呈現各行業普漲的特徵，同時成長價值風

格也較均衡。借鑒歷史經驗，本次行情或也將迎來普漲，我們認為中期來看尤其需要關注白馬板

塊表現：從跌幅和估值看，白馬板塊的前期估值壓力消化已較充分；從微觀資金面看，未來白馬

股或迎來外資等邊際增量資金。



行業層面建議重視兩方面：一是以電子為代表的硬科技製造產業，二是醫藥產業。此外，關

注上市公司治理改善帶來的投資機會，１月以來管理層圍繞提升上市公司品質做出了多項重要部

署，未來上市公司面臨更多以並購重組為代表的提質機會，相關投資機會值得關注。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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