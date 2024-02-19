《經濟通通訊社１９日專訊》據廣發銀行今日官微消息，１月底以來，廣發銀行積極對接城

市房地產融資協調機制推送主辦行項目，覆蓋重慶、昆明、成都、南寧、武漢等１７家分行

（３０個城市），項目合計１７８１個。推送項目清單內已投放項目５個，涉及融資金額

１６﹒７５億元（人民幣．下同）。同時，推送項目清單內已對接項目５個，涉及開發貸融資需

求金額２６﹒６億元，已完成批覆金額１２億元。

至於工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五大國有銀行，目前獲取、對接

超８２００個項目。

利好消息下，區域地產股見升幅，雲南城投（滬：６００２３９）漲停，光大嘉寶

（滬：６００６２２）升９﹒８％，津投城開（滬：６００３２２）升８﹒７％，金科股份

（深：０００６５６）、世榮兆業（深：００２０１６）均漲超７％，臥龍地產

（滬：６００１７３）、萬通發展（滬：６００２４６）、南國置業（深：００２３０５）升逾

５％。

內地新樓市場繼續受庫存過剩和房企流動性風險影響，表現較為平淡。據中指研究院數據顯

示，春節假期期間２５個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約２７％。分析指，今

年春節假期房企維持促銷力度，部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡，僅部分

熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。（ｒｙ）

