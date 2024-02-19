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AH股新聞

19/02/2024 13:56

《Ａ股焦點》銀行陸續落實城市房地產融資協調機制，地產股見升勢

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據廣發銀行今日官微消息，１月底以來，廣發銀行積極對接城
市房地產融資協調機制推送主辦行項目，覆蓋重慶、昆明、成都、南寧、武漢等１７家分行
（３０個城市），項目合計１７８１個。推送項目清單內已投放項目５個，涉及融資金額
１６﹒７５億元（人民幣．下同）。同時，推送項目清單內已對接項目５個，涉及開發貸融資需
求金額２６﹒６億元，已完成批覆金額１２億元。
　　至於工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五大國有銀行，目前獲取、對接
超８２００個項目。
　　利好消息下，區域地產股見升幅，雲南城投（滬：６００２３９）漲停，光大嘉寶
（滬：６００６２２）升９﹒８％，津投城開（滬：６００３２２）升８﹒７％，金科股份
（深：０００６５６）、世榮兆業（深：００２０１６）均漲超７％，臥龍地產
（滬：６００１７３）、萬通發展（滬：６００２４６）、南國置業（深：００２３０５）升逾
５％。
　　內地新樓市場繼續受庫存過剩和房企流動性風險影響，表現較為平淡。據中指研究院數據顯
示，春節假期期間２５個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約２７％。分析指，今
年春節假期房企維持促銷力度，部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡，僅部分
熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。（ｒｙ）

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