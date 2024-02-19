《經濟通通訊社１９日專訊》寧德時代（深：３００７５０）早前公布，寧德時代實控人曾

毓群與李平宣布解除一致行動關係，公司實控人由曾毓群、李平變更為曾毓群。

對於此次解除一致行動人關係，寧德時代方面解釋，是為更好適應內外部環境變化，進一步

完善公司決策機制，推動公司業務持續發展。

因共同看好動力電池業務的發展前景，曾毓群控制的廈門瑞庭及李平控制的永佳投資，在

２０１２年１０月共同增資寧德時代的前身－－寧德時代新能源科技有限公司。廈門瑞庭和永佳

投資在２０１３年１月共同簽署了《一致行動人協議》。而２０１５年１０月，因永佳投資將其

持有的公司股權轉讓給李平，曾毓群和李平又在２０１５年１０月２３日共同簽署了《一致行動

人協議》。

資料顯示，本次解除一致行動關係前，曾毓群擔任公司董事長、總經理職務，並通過廈門瑞

庭間接持有公司１０﹒２５億股股份，佔當前總股本的２３﹒２９％；而李平擔任公司副董事長

職務，並直接持有公司２﹒０２億股股份，佔公司當前總股本的４﹒５８％。曾毓群及李平合計

共同控制公司當前總股本的２７﹒８７％，同為公司實際控制人。而本次解除一致行動關係後，

曾毓群及李平在公司任職情況未發生變化，各自直接或間接持有的公司股份數量亦未發生變化。

李平承諾，自本次一致行動關係解除之日起一年內，其減持公司股份時將繼續遵守解除一致

行動關係前應遵守的實際控制人股份減持相關規定。

寧德時代今日龍年復市，目前跌１﹒４％。（ｃｔ）

