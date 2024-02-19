《經濟通通訊社１９日專訊》國家外匯局周日（１８日）公布２０２３年第四季及全年中國

國際收支平衡表。以全年計，中國經常帳戶順差２６４２億美元，較２０２２年全年順差

４１７５億美元的歷史次高值大幅收縮３６﹒７％，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為

１﹒５％，同比下降０﹒８個百分點；全年貨物貿易順差６０８０億美元，較２０２２年收窄

１１﹒３％，至於全年服務貿易逆差２２９４億美元，同比擴大超過１﹒４倍；資本和金融帳戶

中，儲備資產全年增加１５６億美元。

單計第四季，中國經常帳戶順差５５２億美元，其中，貨物貿易順差１５３６億美元，服務

貿易逆差６１０億美元，初次收入逆差４１８億美元，二次收入順差４４億美元。資本和金融帳

戶中，儲備資產增加１２１億美元。

按人民幣計值，２０２３年四季度，中國經常帳戶順差３９８３億元人民幣，其中貨物貿易

順差１１０８８億元人民幣，服務貿易逆差４４０２億元人民幣，初次收入逆差３０１９億元人

民幣，二次收入順差３１６億元人民幣。資本和金融帳戶中，儲備資產增加８７４億元人民幣。

累計２０２３年，中國經常帳戶順差１８６１１億元人民幣，其中，貨物貿易順差

４３１１５億元人民幣，服務貿易逆差１６２９４億元人民幣，初次收入逆差９２８５億元人民

幣，二次收入順差１０７４億元人民幣。資本和金融帳戶中，儲備資產增加１０１５億元人民幣

。

按ＳＤＲ計值，２０２３年四季度，中國經常帳戶順差４１７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順

差１１６１億ＳＤＲ，服務貿易逆差４６１億ＳＤＲ。資本和金融帳戶中，儲備資產增加９１億

ＳＤＲ。

２０２３年，中國經常帳戶順差１９７７億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順差４５５７億ＳＤＲ

，服務貿易逆差１７２１億ＳＤＲ。資本和金融帳戶中，儲備資產增加１２０億ＳＤＲ。

（ｅｙ）

