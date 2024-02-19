《經濟通通訊社１９日專訊》內地新能源汽車市場進入存量博弈，行業「末位淘汰賽」已在

悄悄進行中。據《界面新聞》報道，由前上汽集團（滬：６００１０４）副總裁丁磊成立、主打

豪華智能電動車的高合汽車，日前召開內部大會，宣布即日起將停工停產６個月，在３月１５日

後仍留在公司的員工，僅發放上海基本工資，即每月２６９０元人民幣，變相裁員。

高合汽車內部人士對外表示，目前公司並沒有停工，今天還在正常上班。

事實上，高合汽車財政困難早在今年初便有跡可循，當時傳出公司停止發貨和新項目開發，

當時高合汽車發布聲明稱，公司運營一切正常，研發、生產、營銷、交付等各項工作正常推進，

並就有關謠言向公安部門報案。然而直到２月７日，高合汽車召開了員工大會，宣布１月的工資

無法按時發放、２０２３年年終獎取消，並要全員降薪，建議員工自尋出路。

高合汽車主打豪華純電車，產品價格遠高於絕大多數「新勢力」。該廠目前在售有三款車型

，分別為ＨｉＰｈｉ Ｘ、ＨｉＰｈｉ Ｚ及ＨｉＰｈｉ Ｙ，然而銷情始終慘淡，難以與其他

線上品牌競爭，盈利前景堪憂。（ｅｙ）

