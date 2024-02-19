《經濟通通訊社１９日專訊》深圳市文化廣電旅遊體育局數據統計，今年春節假期（２月

１０日至２月１７日），全市接待遊客８２５﹒９６萬人次，實現旅遊收入８７﹒８７億元（人

民幣．下同），較去年春節（除夕至初六）分別增長７６﹒０２％、１７８﹒２５％。其中，過

夜遊客２０１﹒４５萬人次，過夜率達２４﹒３９％；實現過夜遊旅遊收入５３﹒７７億元，佔

旅遊總收入的６１﹒１９％。旅遊接待人次、旅遊收入創歷史新高。

深圳２２家重點景區今年春節假期期間接待入園遊客２８０﹒８５萬人次，實現營業收入

１﹒５９億元，較去年春節分別增長７０﹒３８％、２１﹒７３％。營業收入排名前五的景區分

別為：世界之窗、歡樂港灣、錦繡中華、深圳野生動物園、歡樂谷。

春節期間，深圳圖書館、深圳博物館、深圳美術館、深圳市文化館、關山月美術館、深圳市

少兒圖書館等市屬公共文化場館均正常開放，全市１０家重點博物館還推出了夜游服務，共接待

市民遊客約３３﹒５萬人次，同比增長４２３％。

此外，春節假期，深圳全市共舉辦消費促進活動數量３１０場次，發放消費券等消費補貼金

額５０００萬元，帶動消費金額３億元。（ｓｌ）

