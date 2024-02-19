《經濟通通訊社１９日專訊》內地一些大型超市、百貨公司的人氣已經拍得上甚至超越國家

級景區，成為假期逛街勝地。據河南許昌市發布的春節假期旅遊數據，當地知名大型連鎖超市胖

東來的３家分店雖然只在春節假期營業４天，但客流量總計達１４４﹒６萬人次，超越全市１１

家４Ａ景區合計接待約１２７﹒３萬人次的總數。放眼全河南，今年春節期間接待遊客量前三名

的景區－－銀基國際旅遊度假區（４Ａ級）７０﹒８８萬人次、商丘古文化旅遊區（４Ａ）

５７﹒０１萬人次、清明上河園（５Ａ）５６﹒６６萬人次，也及不上胖東來。

有網民戲稱，胖東來已是「６Ａ級景區」，並呼籲文旅部門讓胖東來成為名副其實的「景點

」。內媒《猛獁新聞》指出，全國都有商超或者購物中心成為國家４Ａ級景區的先例，如廣州的

購物中心正佳廣場於２０１１年成功申請成為國家４Ａ級旅遊景區，海寧中國皮革城，重慶天地

、長嘉匯．彈子石老街，濟南的印象濟南．泉世界等，也都獲評為國家４Ａ級旅遊景區。

報道引述鄭州大學文化產業研究中心主任汪振軍亦認為，一條街道、一個商場，都可以成為

一個旅遊的目的地，而在網絡消費的衝擊下，商場正在爭相變身旅遊目的地。許昌市文化和旅遊

局工作人員則表示，胖東來雖然屬於商貿行業，但其品牌打造與許昌的「誠信、友善」城市文化

契合，已成為一個特殊的城市文化ＩＰ，「我認為掛牌４Ａ級景區也是有可能的」。該工作人員

建議，許昌可以參考廣州、長春、濟南等地，把商業、文化、旅遊融合為一體，打造一個文商旅

綜合體，就可以以旅遊景區進行申報。（ｓｌ）

