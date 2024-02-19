《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行昨日進行通過ＭＬＦ操作小幅淨投放１０億元人民幣

，利率持穩於２﹒５％，為連續第１５個月通過ＭＬＦ淨投放資金。人行旗下《金融時報》同日

發表題為《貸款利率仍有下行空間》的文章，引述市場人士綜合分析指出，ＭＬＦ連續超額續作

，銀行體系流動性合理充裕，「過兩天（２０日）貸款市場報價利率（ＬＰＲ）還可能下行，５

年期以上ＬＰＲ下降可能性更大」。

文章指，人行已通過多種方式降低銀行資金成本。去年１２月，各主要銀行再次下調中長期

存款利率。今年１月２５日，人行下調再貸款、再貼現利率０﹒２５個百分點；２月５日，降準

０﹒５個百分點，釋放約１萬億元人民幣中長期低成本資金。這些措施均有效降低銀行中長期負

債成本。考慮到存款利率調整只影響新發生存款，隨著政策效果持續體現，ＬＰＲ報價行資金成

本降低，可能相應下調自身報價，並推動ＬＰＲ下行。



＊５年期ＬＰＲ較大降幅有利促進投資消費及撐樓市＊



文章並指出，近幾年的利率下行期，中長期利率下降更多，國債收益率曲線、存款期限利率

等利率曲線均趨於平坦。而自２０１９年改革以來，５年期以上ＬＰＲ比１年期ＬＰＲ的降幅小

１５個基點，因此５年期以上ＬＰＲ下降的可能性更大。考慮到５年期以上ＬＰＲ是中長期企業

貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，較大降幅將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有

助於支持房地產市場平穩健康發展。

文章又表示，歷史上有過ＭＬＦ利率不變但ＬＰＲ下降的先例，ＬＰＲ報價行會根據資金成

本、市場供求和風險溢價等因素下調報價。此外，文章稱，從國際情況看，主要發達經濟體央行

降息時間和節奏雖有不確定性，但年內開始降息是大概率事件。中國利率政策堅持以我為主，將

繼續引導社會綜合融資成本穩中有降，進一步激發實體經濟有效需求，鞏固和增強經濟回升向好

態勢。（ｓｌ）

