《經濟通通訊社１９日專訊》橫琴粵澳深度合作區（下稱「合作區」）將於３月１日零時起

正式分線管理封關運行，實施貨物「一線」放開、「二線」管住的稅收政策。合作區法律事務局

局長鍾穎儀介紹，政策核心內容主要是「一線」、「二線」貨物及物品財稅監管方式的變化，將

對琴澳經營主體和居民、遊客帶來多方面利好，例如「一線」保稅貨物範圍擴大至全品類，直接

利好有貨物「暫進復出」需求的經營主體，企業可以保稅暫時進口會展展品，活動之後可以運回

澳門，利於琴澳開展「一展兩地」活動，也便利澳門食品、中醫藥等加工製造業在合作區實現貨

物保稅儲存、加工、裝配後再次出境。

具體細則為：貨物方面，除法律、行政法規明確不予免稅、保稅外，符合條件的貨物，包括

機器、設備、模具、零配件、基建物資等，經「一線」進入合作區自用的，免徵進口關稅、進口

環節增值稅和消費稅，其他情形予以保稅；經「二線」進入內地的免保稅貨物按規定徵收進口關

稅、進口環節增值稅和消費稅；在合作區加工增值３０％或者以上的貨物進入內地可以申請免徵

進口關稅，僅徵收進口環節增值稅和消費稅；貨物經「二線」進入合作區，視同出口，實行增值

稅和消費稅退稅，徵收出口關稅。



＊經「二線」進入內地免稅額度由五千增至八千＊



物品方面，當前，除國家禁止、限制進境外，１５天內首次進入合作的旅客，攜帶物品從澳

門經橫琴口岸進入合作區，滿足三個條件可免稅放行：自用、合理數量、不超過免稅限額（內地

居民旅客限額為５０００元人民幣、港澳等非居民旅客為２０００元人民幣），超出將被海關徵

收相應稅款。而在封關運行後，只需滿足自用、合理數量的條件即獲免稅放行，免稅限額放在「

二線」管理。經「二線」進入內地的免稅物品，在自用、合理數量、不超過免稅限額（內地居民

旅客限額為８０００元人民幣、港澳等非居民旅客為２０００元人民幣），海關將免稅放行；超

出範圍將被海關徵收相應稅款。若旅客１５天內多次進出合作區，僅旅途必需物品免稅放行。



＊在合作區就業學習生活澳人可攜食物寵物返澳＊



此外，根據政策，在合作區學習、就業、創業、生活的澳門居民，可以通過橫琴口岸，每天

帶一次一定重量的動植物產品進入合作區。據澳門特區政府公布，在合作區學習、就業、創業或

生活，且已納入「允許澳門居民攜帶相關動植物產品進入橫琴粵澳深度合作區的適用人員名單庫

」的澳門居民，可攜帶供其本人自用，且符合特定種類及數量的食品及鮮花等動植物產品經橫琴

口岸返回澳門，毋須申請進口准照或作出相關申報。名單庫內的寵物犬貓所有人，若名下的犬貓

已在市政署植入電子晶片，只需持有市政署簽發的「犬貓國際防疫注射證書」和有效「往返深合

區簽注」，亦可攜同符合免檢條件的寵物犬貓經橫琴口岸返澳。（ｓｌ）

