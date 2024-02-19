《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，雄安新區今日舉行２０２４年項目開工
動員會。今年一季度，雄安新區開工項目共５６個，總投資３９１億元人民幣，年度預計完成投
資２８０億元人民幣。５６個項目涵蓋疏解配套、創新平台、城市功能、公共服務功能、商業功
能等方面，當中２５個項目覆蓋縣城改造提升、鄉村振興、產業發展、公共服務、生態環境治理
、災後恢復等領域，有效助力城鄉融合發展。（ｓｌ）
19/02/2024 14:17
《中國要聞》雄安新區今年５６個項目開工，總投資３９１億人民幣
《經濟通通訊社１９日專訊》據《央視新聞》報道，雄安新區今日舉行２０２４年項目開工
動員會。今年一季度，雄安新區開工項目共５６個，總投資３９１億元人民幣，年度預計完成投
資２８０億元人民幣。５６個項目涵蓋疏解配套、創新平台、城市功能、公共服務功能、商業功
能等方面，當中２５個項目覆蓋縣城改造提升、鄉村振興、產業發展、公共服務、生態環境治理
、災後恢復等領域，有效助力城鄉融合發展。（ｓｌ）
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