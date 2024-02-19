《經濟通通訊社１９日專訊》美國人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ日前發布視頻生成大模型

Ｓｏｒａ，能將文字描述轉化成最長６０秒的逼真影片，震動業界。昆侖萬維

（深：３００４１８）董事長兼ＣＥＯ方漢在接受《上海證券報》訪問時表示，Ｓｏｒａ具有三

維空間的連貫性、模擬數字世界、長期連續性和物體持久性、與世界互動的技術特點，是文生視

頻領域特別大的進步和突破，領先國內同行半年左右，對影視、視頻、廣告等行業有很大的衝擊

。

不過，方漢同時表示，僅從目前Ｓｏｒａ公布的短片來看，Ｓｏｒａ在理解層面沒有特別大

的突破，不能誇大Ｓｏｒａ在通用人工智能（ＡＧＩ）方面的進步。他直言，國內廠商和國外廠

商在文生視頻的差距，不像大模型領域的差距那麼大，Ｓｏｒａ的發布將進一步加速國內廠商在

該領域的投入。

在Ｓｏｒａ發布當日，三六零（滬：６０１３６０）創始人周鴻禕於微博發文，認為

ＯｐｅｎＡＩ訓練Ｓｏｒａ時會讓其觀看大量視頻，「一旦人工智能接上攝像頭，把所有電影都

看一遍，把ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ上的視頻都看一遍，對世界的理解將遠遠超過文字學

習……這就離ＡＧＩ（通用人工智能）真的不遠了，不是１０年２０年的問題，可能一兩年很快

就可以實現」。（ｓｌ）

