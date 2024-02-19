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AH股新聞

19/02/2024 14:37

《ＡＩ熱潮》昆侖萬維ＣＥＯ方漢：Ｓｏｒａ衝擊影視廣告等行業

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ日前發布視頻生成大模型
Ｓｏｒａ，能將文字描述轉化成最長６０秒的逼真影片，震動業界。昆侖萬維
（深：３００４１８）董事長兼ＣＥＯ方漢在接受《上海證券報》訪問時表示，Ｓｏｒａ具有三
維空間的連貫性、模擬數字世界、長期連續性和物體持久性、與世界互動的技術特點，是文生視
頻領域特別大的進步和突破，領先國內同行半年左右，對影視、視頻、廣告等行業有很大的衝擊

　　不過，方漢同時表示，僅從目前Ｓｏｒａ公布的短片來看，Ｓｏｒａ在理解層面沒有特別大
的突破，不能誇大Ｓｏｒａ在通用人工智能（ＡＧＩ）方面的進步。他直言，國內廠商和國外廠
商在文生視頻的差距，不像大模型領域的差距那麼大，Ｓｏｒａ的發布將進一步加速國內廠商在
該領域的投入。
　　在Ｓｏｒａ發布當日，三六零（滬：６０１３６０）創始人周鴻禕於微博發文，認為
ＯｐｅｎＡＩ訓練Ｓｏｒａ時會讓其觀看大量視頻，「一旦人工智能接上攝像頭，把所有電影都
看一遍，把ＹｏｕＴｕｂｅ、ＴｉｋＴｏｋ上的視頻都看一遍，對世界的理解將遠遠超過文字學
習……這就離ＡＧＩ（通用人工智能）真的不遠了，不是１０年２０年的問題，可能一兩年很快
就可以實現」。（ｓｌ）

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