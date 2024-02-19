《經濟通通訊社１９日專訊》抖音電商發布《平台治理這一年》數據報告稱，抖音電商明確

要求內容創作必須真實可信，堅決打擊誇大虛假、粗製濫造的低質內容。２０２３年，平台累計

下架低質短視頻１７９７萬條，封禁低質直播間１４８萬個。

商品宣傳用語方面，平台嚴禁創作者使用錯字、變體字、不規範縮寫等不規範用語。商品價

格宣傳方面，平台嚴禁價格信息弄虛作假，超６﹒７萬名創作者因演戲炒作「砍價」受到嚴懲。

商品功效宣傳方面，平台嚴禁誇大虛假宣傳商品功效，１１７３個創作者和５６９０個商家因虛

假宣傳「壯陽」「減肥」等功效被清退。此外，８８２個創作者因使用違規營銷手段誘導消費者

下單，受到平台嚴懲。



＊主動刪除涉假商品鏈接逾８０萬條，清退涉假店舖逾６萬家＊



針對新型售假場景，平台持續迭代監測和防控手段，上線多個主動識別模型，包括「品牌變

異詞識別」「售假團夥識別」「站外引流售假識別」等多項功能，整體處置準確率超９９％。

２０２３年，平台主動刪除涉假商品鏈接超８０萬條，清退涉假店舖超６萬家。

保護版權方面，２０２３年，平台風控模型主動抽檢出７５個盜版圖書高危目標，向警方推

送有效線索１２條，落案８宗，抓捕犯罪嫌疑人２５人，涉案金額１５００餘萬元人民幣。同時

，平台主動識別並處理盜版短劇商品超１﹒５萬條，清退違規商家超２５０個。

平台還持續推動線下源頭打假。２０２３年，平台協助有關部門完成刑事案件打擊３３宗，

抓捕犯罪嫌疑人１３６名，涉案金額３﹒８８億元人民幣。

此外，２０２３年，抖音電商推動超８００家軟件服務商和物流服務商入雲，以增強安全防

護能力，降低三方數據洩露風險。平台還上線了電子面單取號規範，以保障消費者數據在平台內

閉環，降低了敏感數據的外發次數。平台並積極協助有關部門，對從外部竊取數據的違法行為進

行打擊。截至年底，相關案件落地１３宗，抓捕涉案團夥２６個超２００人。（ｓｌ）

