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AH股新聞

19/02/2024 18:02

抖音電商嚴打低質內容：下架１７９７萬條片，封禁１４８萬直播間

　　《經濟通通訊社１９日專訊》抖音電商發布《平台治理這一年》數據報告稱，抖音電商明確
要求內容創作必須真實可信，堅決打擊誇大虛假、粗製濫造的低質內容。２０２３年，平台累計
下架低質短視頻１７９７萬條，封禁低質直播間１４８萬個。
　　商品宣傳用語方面，平台嚴禁創作者使用錯字、變體字、不規範縮寫等不規範用語。商品價
格宣傳方面，平台嚴禁價格信息弄虛作假，超６﹒７萬名創作者因演戲炒作「砍價」受到嚴懲。
商品功效宣傳方面，平台嚴禁誇大虛假宣傳商品功效，１１７３個創作者和５６９０個商家因虛
假宣傳「壯陽」「減肥」等功效被清退。此外，８８２個創作者因使用違規營銷手段誘導消費者
下單，受到平台嚴懲。
　
＊主動刪除涉假商品鏈接逾８０萬條，清退涉假店舖逾６萬家＊
　
　　針對新型售假場景，平台持續迭代監測和防控手段，上線多個主動識別模型，包括「品牌變
異詞識別」「售假團夥識別」「站外引流售假識別」等多項功能，整體處置準確率超９９％。
２０２３年，平台主動刪除涉假商品鏈接超８０萬條，清退涉假店舖超６萬家。
　　保護版權方面，２０２３年，平台風控模型主動抽檢出７５個盜版圖書高危目標，向警方推
送有效線索１２條，落案８宗，抓捕犯罪嫌疑人２５人，涉案金額１５００餘萬元人民幣。同時
，平台主動識別並處理盜版短劇商品超１﹒５萬條，清退違規商家超２５０個。
　　平台還持續推動線下源頭打假。２０２３年，平台協助有關部門完成刑事案件打擊３３宗，
抓捕犯罪嫌疑人１３６名，涉案金額３﹒８８億元人民幣。
　　此外，２０２３年，抖音電商推動超８００家軟件服務商和物流服務商入雲，以增強安全防
護能力，降低三方數據洩露風險。平台還上線了電子面單取號規範，以保障消費者數據在平台內
閉環，降低了敏感數據的外發次數。平台並積極協助有關部門，對從外部竊取數據的違法行為進
行打擊。截至年底，相關案件落地１３宗，抓捕涉案團夥２６個超２００人。（ｓｌ）

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