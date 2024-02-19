《經濟通通訊社１９日專訊》國內成品油價格調整年內首次擱淺。國家發改委公告，自今年

１月３１日國內成品油價格調整以來，國際市場油價震蕩運行，按現行國內成品油價格機制測算

，２月１９日的前１０個工作日平均價格與１月３１日前１０個工作日平均價格相比，調價金額

每噸不足５０元人民幣。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，

未調金額納入下次調價時累加或沖抵。

國內汽、柴油價格對上一次調整（１月３１日）為每噸分別上調２００元，是今年以來第二

次上調。（ｓｌ）

