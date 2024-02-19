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AH股新聞

19/02/2024 15:55

《神州能源》國內成品油價年內首次不作調整，對上一次每噸加二百

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國內成品油價格調整年內首次擱淺。國家發改委公告，自今年
１月３１日國內成品油價格調整以來，國際市場油價震蕩運行，按現行國內成品油價格機制測算
，２月１９日的前１０個工作日平均價格與１月３１日前１０個工作日平均價格相比，調價金額
每噸不足５０元人民幣。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，
未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
　　國內汽、柴油價格對上一次調整（１月３１日）為每噸分別上調２００元，是今年以來第二
次上調。（ｓｌ）

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