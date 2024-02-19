《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間１８日在西班牙

科爾多瓦與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯會談後見記者，指中方視西班牙為歐盟中值得信賴的好夥

伴，願同西班牙一道打造具有戰略定力的雙邊關係。

王毅介紹，雙方在會談中達成廣泛共識。雙方將延續高層交往勢頭，造良好政治氛圍，並願

拓展電動汽車、綠色能源、數字經濟等新合作領域，助力各自經濟轉型升級，亦願推動中歐攜手

應對氣候變化、糧食安全、公共衛生等全球性挑戰。

王毅又提到，中方已對西班牙實行單方面免簽政策，西班牙方面也願出台更多便利兩國人員

往來舉措；中方已宣布解除對西班牙３０月齡以下剔骨牛肉輸華限制，歡迎西班牙用好進博會、

消博會、服貿會等平台，推動更多優質產品對華出口。此外，大熊貓是兩國人民的友好使者，中

方將待已到期的大熊貓一家接返中國後，再向西班牙運送一對年輕的大熊貓，延續兩國人民４０

多年「熊貓情」。



＊必須堅決避免「多輸」，追求「共贏」＊



另外，王毅被記者問及如何看待慕尼黑安全會議發表報告稱世界面臨「多輸」風險時指出，

中方認為，「多輸」風險源於三方面原因，一是搞零和博弈，二是搞脫勾斷鏈，三是搞陣營對抗

。王毅強調，「多輸」是各方必須堅決避免的結局，各方應當攜手共進，在維護自身利益時兼顧

他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，從而實現「共贏」，「『共贏』才是我們應該共同

追求的目標」。（ｓｌ）

