  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/02/2024 15:33

《中國要聞》王毅與西班牙外長會談：願拓展新合作及再送一對熊貓

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間１８日在西班牙
科爾多瓦與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯會談後見記者，指中方視西班牙為歐盟中值得信賴的好夥
伴，願同西班牙一道打造具有戰略定力的雙邊關係。
　　王毅介紹，雙方在會談中達成廣泛共識。雙方將延續高層交往勢頭，造良好政治氛圍，並願
拓展電動汽車、綠色能源、數字經濟等新合作領域，助力各自經濟轉型升級，亦願推動中歐攜手
應對氣候變化、糧食安全、公共衛生等全球性挑戰。
　　王毅又提到，中方已對西班牙實行單方面免簽政策，西班牙方面也願出台更多便利兩國人員
往來舉措；中方已宣布解除對西班牙３０月齡以下剔骨牛肉輸華限制，歡迎西班牙用好進博會、
消博會、服貿會等平台，推動更多優質產品對華出口。此外，大熊貓是兩國人民的友好使者，中
方將待已到期的大熊貓一家接返中國後，再向西班牙運送一對年輕的大熊貓，延續兩國人民４０
多年「熊貓情」。
　
＊必須堅決避免「多輸」，追求「共贏」＊
　
　　另外，王毅被記者問及如何看待慕尼黑安全會議發表報告稱世界面臨「多輸」風險時指出，
中方認為，「多輸」風險源於三方面原因，一是搞零和博弈，二是搞脫勾斷鏈，三是搞陣營對抗
。王毅強調，「多輸」是各方必須堅決避免的結局，各方應當攜手共進，在維護自身利益時兼顧
他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，從而實現「共贏」，「『共贏』才是我們應該共同
追求的目標」。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金