《經濟通通訊社１９日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，國美電器有限公司、西安市國美電器有限

公司２月１８日新增一則被執行人信息，執行標的１﹒４８億餘元人民幣，涉及西安銀行股份有

限公司與上述兩公司相關借款合同糾紛案件，執行法院為西安市中級人民法院。

風險信息顯示，國美電器有限公司現存１７０餘條被執行人信息，被執行總金額超３０億元

人民幣。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。

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