  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/02/2024 15:00

《中國要聞》國美電器被強制執行近１﹒５億，累計被執行逾３０億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，國美電器有限公司、西安市國美電器有限
公司２月１８日新增一則被執行人信息，執行標的１﹒４８億餘元人民幣，涉及西安銀行股份有
限公司與上述兩公司相關借款合同糾紛案件，執行法院為西安市中級人民法院。
　　風險信息顯示，國美電器有限公司現存１７０餘條被執行人信息，被執行總金額超３０億元
人民幣。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。
（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金