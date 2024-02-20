《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中證監主席吳清走馬上任，２月１８日至

１９日，春節假期後復工，中證監即召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推

動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。與會代表建議嚴把首次公開招股（ＩＰＯ）准

入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司。

座談會由中證監新任黨委書記、主席吳清和領導班子成員分別主持。專家學者、中小投資者

、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等方面

代表參與座談。

座談會上，與會代表聚焦當前市場關切的熱點問題以及制約資本市場長遠發展的體制機制和

政策問題深入研討，大家認為，資本市場健康發展直接關系億萬投資者的「錢袋子」，關系經濟

社會發展大局，必須嚴之又嚴抓監管，匯聚合力強信心。



＊與會代表：堅決出清不合格上市公司＊



與會代表建議嚴把ＩＰＯ准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從

根本上提高上市公司質量，增加投資回報。堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升

制度公平性。發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。堅持市場化法治化方向，堅定

不移深化資本市場改革，擴大制度型開放，夯實資本市場高質量發展的制度基礎。

與會代表表示，近期中證監嚴肅查處了一批財務造假、內幕交易案件，起到了很好的警示震

懾效果，建議進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，切

實保護投資者特別是中小投資者合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。



＊中證監：認真對待各方意見建議包括批評意見＊



中證監負責人表示，當前中證監正深入推進強監管、防風險、促發展各項工作。資本市場涉

及方方面面，越是在形勢復雜嚴峻的時候，越要廣開言路，集思廣益，凝聚共識。中證監將認真

對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的

做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。

此外，駐中證監紀檢監察組１８日召集中證監黨口部門召開專題會議。會議強調，中證監系

統要正視自身建設和監管工作中存在的差距和短板，堅守資本市場監管的政治性人民性，全面從

嚴監管、從嚴管理，切實改進作風，強化執行力建設，推動領導班子和干部隊伍真正在思想觀念

和行動上來個大轉變，堅決維護市場穩定，防控市場風險，為資本市場高質量發展提供堅強保證

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