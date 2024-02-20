《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平１９日下午主持召開中央

全面深化改革委員會第四次會議，習近平強調，要建立健全同宏觀政策、區域發展更加高效銜接

的土地管理制度，提高土地要素配置精準性和利用效率，推動形成主體功能約束有效、國土開發

協調有序的空間發展格局，增強土地要素對優勢地區高質量發展保障能力。促進經濟社會發展全

面綠色轉型是解決資源環境生態問題的基礎之策，要堅持全面轉型、協同轉型、創新轉型、安全

轉型，以「雙碳」工作為引領，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，把綠色發展理念貫穿於經濟

社會發展全過程各方面。

習近平稱，要緊扣制約科技與經濟深度融合的突出問題，圍繞創新要幹什麼、誰來組織創新

、如何支持激勵保護創新，持續深化改革攻堅，加快建設全面創新的基礎制度。

會議審議通過了《關於改革土地管理制度增強對優勢地區高質量發展保障能力的意見》、《

關於促進經濟社會發展全面綠色轉型的意見》、《關於進一步提升基層應急管理能力的意見》、

《關於加快形成支持全面創新的基礎制度的意見》、《中央全面深化改革委員會２０２３年工作

總結報告》、《中央全面深化改革委員會２０２４年工作要點》。



＊提高資源開發利用水平，深化科技體制機制改革＊



會議指出，要統籌好區域經濟布局和國土空間利用，立足各地功能定位和資源稟賦，細化土

地管理政策單元，提高資源開發利用水平，更好發揮優勢地區示範引領作用。要嚴格落實國土空

間管控邊界，嚴守耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界三條控制線，加強事中事

後監管。對一些探索性但又十分緊迫的改革舉措，要深入研究、穩慎推進。

會議強調，促進經濟社會發展全面綠色轉型，要聚焦經濟社會發展重點領域，構建綠色低碳

高質量發展空間格局，推進產業結構、能源結構、交通運輸結構、城鄉建設發展綠色轉型，加快

形成節約資源和保護環境的生產方式和生活方式。要抓住推動綠色轉型的關鍵環節，推進全面節

約，加快消費轉型，強化綠色科技創新和先進綠色技術推廣應用。要健全支持綠色低碳轉型的財

稅、金融、投資、價格政策和相關市場化機制，為綠色轉型提供政策支持和制度保障。

會議強調，加快形成支持全面創新的基礎制度，是深化科技體制機制改革、推動實現高水平

科技自立自強的重要舉措，要完善黨中央對科技工作集中統一領導的體制，健全新型舉國體制，

聚焦主體協同、要素配置、激勵約束、開放安全等方面突出問題，補齊制度短板。要根據科學研

究、技術開發、產業創新的不同規律，分類加強制度設計，重大改革試點先行。要加強系統集成

，對新出台的舉措、新制定的制度開展政策取向一致性評估，確保同向發力、形成合力。



＊要繼續抓好有利於擴大內需改革舉措＊



今年是全面深化改革又一個重要年份，主要任務是謀劃進一步全面深化改革，要堅持用改革

開放這個關鍵一招解決發展中的問題、應對前進道路上的風險挑戰。要繼續抓好有利於擴大內需

、優化結構、提振信心、保障民生、防範化解風險的改革舉措，集中解決最關鍵、最迫切的問題

。要科學謀劃進一步全面深化改革重大舉措，聚焦妨礙中國式現代化順利推進的體制機制障礙，

明確改革的戰略重點、優先順序、主攻方向、推進方式，突出改革問題導向，突出各領域重點改

革任務。改革舉措要有鮮明指向性，奔著解決最突出的問題去，改革味要濃、成色要足。

