《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》金融監管總局局長李雲澤主持召開黨委（

擴大）會議，對開年工作作動員部署。會議提出，積極出台有利於提振信心和預期的政策措施。

要加快彌補監管制度機制短板，按計劃出台有關規章制度。要做細做實風險監測和防範處置，加

快化解存量、有效遏制增量。



＊穩步推進派出機構改革＊



會議要求，要聚焦監管主責主業，把握實質風險，解決實際問題，牢牢守住不發生系統性金

融風險底線。要做細做實風險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。要穩步推進派出

機構改革，確保有組織、有步驟、有紀律地平穩落地。要加快彌補監管制度機制短板，按計劃出

台有關規章制度。要堅持強監管嚴監管工作導向，嚴肅查處重大違法違規案件，嚴厲打擊非法金

融活動。

會議強調，要健全上下貫通、左右協同、內外聯動的工作機制，充分調動各方積極性，推動

形成監管合力，提升監管工作質效。要緊緊依靠地方黨委政府，實現同責共擔、同題共答、同向

發力。要加強相關部委協同配合，保持政策制定和執行的一致性穩定性。要持續健全閉環管理機

制，確保重要工作一抓到底，「幹一件成一件」。要積極開展正面引導，堅定發出中國經濟光明

論的監管強音。

