《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》金融監管總局發布了《汽車金融公司監管

評級辦法》。《辦法》自印發之日起施行。根據《辦法》，監管評級周期為一年，評價期間為上

一年１月１日至１２月３１日。

監管評級結果將從優到劣分為１－５級和Ｓ級，數值越大表明機構風險越大。未來監管評級

結果將作為監管機構制定及調整監管規劃、配置監管資源、採取監管措施和行動的主要依據。同

時，也將成為金融監管總局對汽車金融公司業務分類監管的審慎性依據，風險較大的汽車金融公

司，將被限制開展高風險業務。

汽車金融公司監管評級結果滿分為１００分，《辦法》設置了公司治理、資本管理、風險管

理、專業服務能力、消費者權益保護和信息科技管理六項評級要素，各要素的分值權重分別為

１０％、１０％、３５％、２０％、１５％和１０％。

《辦法》明確，金融監管總局各級派出機構應當根據汽車金融公司的監管評級結果，深入分

析風險及其成因，制定汽車金融公司的綜合監管計劃，明確監管重點，確定非現場監測和現場檢

查的頻率、范圍，並督促汽車金融公司對發現的問題及時整改並上報整改落實情況。

