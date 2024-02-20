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AH股新聞

20/02/2024 09:50

《駐京專電》中央金融辦：提升監管能力，強化「對監管的監管」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》官媒《人民日報》刊發中央金融委員會辦
公室、中央金融工作委員會《錨定建設金融強國目標　扎實推動金融高質量發展（深入學習貫徹
習近平新時代中國特色社會主義思想）》文章指出，以嚴密過硬監管保障金融穩定發展。落實金
融監管全覆蓋，依法將所有金融活動全部納入監管。按照管合法更要管非法、管行業必須管風險
、建立兜底監管機制的要求，建立健全「橫向到邊、縱向到底」的嚴密監管機制。提升監管能力
水平，及時調適監管理念、改進監管方法。推動監管「長牙帶刺」、有稜有角，嚴格執法、敢於
亮劍，確保「監管姓監」。建立健全監管問責機制，強化「對監管的監管」。
　　以更高水平開放增強金融發展動力。以制度型開放為重點，落實准入前國民待遇加負面清單
管理制度，對標國際高標準經貿協議中金融領域相關規則，精簡限制性措施，增強開放政策透明
度、穩定性和可預期性。加強境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平。增強上海
國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。堅持高質量發展和高水平安
全良性互動，守住開放條件下的金融安全底線。

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