《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）旗下的微信和阿里巴巴（０９９８８）旗

下的淘寶「互聯互通」迎來新進展。近日，有網友發帖稱在淘寶的支付頁面出現了「微信支付」

的選項，可以直接從淘寶跳轉到微信進行支付。

淘寶客服回應稱，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支持購買部分商品時可選擇

。不過淘寶客服也提到，淘寶後續將逐步全部進行覆蓋，而且「這個時間不會太長」。（ｌｃ）

