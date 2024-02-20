《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）旗下的微信和阿里巴巴（０９９８８）旗
下的淘寶「互聯互通」迎來新進展。近日，有網友發帖稱在淘寶的支付頁面出現了「微信支付」
的選項，可以直接從淘寶跳轉到微信進行支付。
淘寶客服回應稱，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支持購買部分商品時可選擇
。不過淘寶客服也提到，淘寶後續將逐步全部進行覆蓋，而且「這個時間不會太長」。（ｌｃ）
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20/02/2024 17:30
《駐滬專電》淘寶正逐步開放微信支付功能
《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）旗下的微信和阿里巴巴（０９９８８）旗
下的淘寶「互聯互通」迎來新進展。近日，有網友發帖稱在淘寶的支付頁面出現了「微信支付」
的選項，可以直接從淘寶跳轉到微信進行支付。
淘寶客服回應稱，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支持購買部分商品時可選擇
。不過淘寶客服也提到，淘寶後續將逐步全部進行覆蓋，而且「這個時間不會太長」。（ｌｃ）
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