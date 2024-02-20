《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



增強土地要素對優勢地區高質量發展保障能力

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國家主席習近平２月１９日下午主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議時強調，要提高土

地要素配置精準性和利用效率，推動形成主體功能約束有效、國土開發協調有序的空間發展格局

，增強土地要素對優勢地區高質量發展保障能力。



及時回應市場關切，多措並舉穩定市場

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中證監於２月１８日至１９日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本

市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。座談會由中證監主席吳清和領導班子成員分別主持。

吳清先後主持兩場座談會，期間還專門帶隊前往證券公司營業部與１０多名個人投資者代表座談

交流。



Ａ股龍年「開門紅」，滬指收復２９００點

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２月１９日是Ａ股龍年首個交易日，Ａ股市場迎來「開門紅」，三大指數悉數上漲，滬指收復

２９００點。ＡＩ相關板塊在Ｓｏｒａ概念的催化驅動下大漲，Ａ股市場超４２００隻股票上漲

。分析指，當前，Ａ股市場估值仍處於偏底部位置，投資者情緒有望繼續改善。





《上海證券報》



中證監召開系列座談會廣泛聽取各方意見建議

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２月１８日、１９日，中證監召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本

市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。中證監負責人表示，中證監將認真對待來自各個方面

的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及

時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。



吳清到任後節日期間不休息連軸加班

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吳清到任中證監主席後節日期間一直沒有休息、連軸加班。春節後中證監召開十餘場系列座談會

，覆蓋各類市場參與主體等。市場人士認為，密集召開座談會充分聽取各方意見建議，表明中證

監認真傾聽、尊重市場、尊重各類投資者的態度，希望更大程度凝聚共識，形成合力共促共建，

推動資本市場發展。



「開工圖」描繪各地復工復產忙

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新春伊始，全國多地重大項目集中開工、重點企業按下復工復產「快進鍵」，開足馬力衝刺龍年

「開門紅」。





《證券時報》



中證監：共同努力把資本市場建設好發展好

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２月１８日至１９日，中證監召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本

市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。座談會由中證監主席吳清和領導班子成員分別主持。



龍年首個交易日Ａ股迎來「開門紅」

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龍年首個交易日Ａ股迎來「開門紅」。上證指數收復２９００點整數關口，收報２９１０﹒５４

點，漲幅１﹒５６％，連續第４個交易日上漲；深證成指上漲０﹒９３％；創業板指數、科創

５０指數漲幅均超過１％；北證５０指數則大漲３﹒２２％。



促進融資成本穩中有降，ＬＰＲ迎來「最佳調整期」

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連續５個月「原地踏步」後，２月份新一輪貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價是否下調已成為市

場焦點。雖被視作定價基礎的中期借貸便利（ＭＬＦ）利率持續「按兵不動」，龍年春節假期過

後的ＬＰＲ報價依然迎來了「最佳調整期」。（ｌｃ）

