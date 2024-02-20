《神州經脈》人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降

幅超乎預料達２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。然而，市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊

號，滬深股市今早（２０日）第一反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至

０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，穿二千九，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦

苦支撐，到午後券商股異動起飛，帶動滬指擺脫頹勢，盤中高見２９２７﹒３１點，創１月５日

以來新高，總結全日收報２９２２﹒７３點，升０﹒４２％，是連續五個交易日上升。

至於深股方面，半導體及汽車板塊早段急跌，但午後跌幅收窄，加上ＡＩ概念再起淘金潮，

深成指收市倒升０﹒０４％，創業板指跌０﹒０１％。

值得留意的是交投重回淡靜，兩市全日成交７８９５億元（人民幣．下同），按日大減

１７﹒５％或約１７００億元，陸股通盤中流出幅度顯著，惟收市時淨流出僅１億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤初短暫跌破７﹒２關口，創三個月新低，但跌幅

很快收窄，收報７﹒１９７６，與上個交易日４時３０分收盤價持平，全日在７﹒１９３０至

７﹒２００２之間波動。《路透》引述３名知情人士透露，中國國有大行今日在境內掉期市場上

積極操作，將人民幣兌換成美元，並在即期市場上結匯，助穩人民幣匯率走勢。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０６８，較上個交易日跌３６點子，結束兩連升，與市

場預測偏離達９５０點，上個交易日報７﹒１０３２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行時隔八個月再度下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），２月與房貸掛勾的五年期

ＬＰＲ下調至２５個基點至３﹒９５％，創歷來最大單次降幅；１年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％

不變，連續六個月持平。人行主管《金融時報》發布時評稱，隨著５年期以上ＬＰＲ下行，存量

房貸利率也將在重定價日相應調整，可節省房貸借款人利息支出，促進投資和消費。有內媒以房

貸額度１００萬元、貸款３０年、等額本息還款方式計算，此次ＬＰＲ下降２５個基點，月供減

少１４４﹒８元，累計３０年月供減少５﹒２萬元。



２﹒ 吳清履新中國證監會主席後，密集展開工作，先在春節假期期間向金融機構從業者開出大

量罰單，假期後兩日再連開多場座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高

質量發展廣泛聽取各方面意見建議。與會代表建議嚴把首次公開招股（ＩＰＯ）准入關，加強上

市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司。期間據報吳清還率隊前往券商營業部，與個人投

資者代表面對面交流。據《每日經濟新聞》報道，吳清昨日下午率隊前往銀河證券金融街營業部

，與十多名個人投資者代表進行座談交流，據報均是營業部客戶，且雙方「談了不短的時間」。



３﹒ 內地新一輪汽車價格戰打響。比亞迪兩款插混車型秦ＰＬＵＳ榮耀版和驅逐艦０５榮耀版

昨天上市，起售價為７﹒９８萬元，相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格下降了２萬元

。上汽通用五菱隨即宣布，五菱星光插混車型１５０公里進階版售價由１０﹒５８萬元調整為

９﹒９８萬元，售價降至１０萬元以內。長安啟源也立即跟進，Ｑ０５、Ａ０５兩款車型起售價

均下調至７﹒３９萬元；哪吒汽車也推出降價活動，哪吒Ｘ車型降價２﹒２萬元，價格下探至

９﹒９８萬元，起售價也降至１０萬元以內。此外，龍年伊始，已有車企難捱競爭面臨淘汰。由

上汽集團前副總裁丁磊成立、主打豪華智能電動車的高合汽車，日前召開內部大會，宣布將停工

停產６個月。



４﹒ 官媒《人民日報》刊發中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會的文章，內容強調，

要以嚴密過硬監管保障金融穩定發展。落實金融監管全覆蓋，依法將所有金融活動全部納入監管

。推動監管「長牙帶刺」、有稜有角，嚴格執法、敢於亮劍，確保「監管姓監」。建立健全監管

問責機制，強化「對監管的監管」。另外，金融監管總局局長李雲澤主持召開黨委（擴大）會議

，對開年工作作動員部署。會議提出，積極出台有利於提振信心和預期的政策措施；做細做實風

險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。



５﹒ 歐盟對字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ正式展開調查，主要針對ＴｉｋＴｏｋ是否在

未成年人保護、廣告透明度、研究人員數據訪問、成癮性設計和有害內容風險管理等方面，有違

反歐盟《數字服務法》（ＤＳＡ）的行為。如果ＴｉｋＴｏｋ被認定違反了ＤＳＡ規定，其母公

司字節跳動可能面臨高達其全球營收６％的罰款。ＴｉｋＴｏｋ發言人表示，ＴｉｋＴｏｋ首創

了保護青少年和防止１３歲以下兒童進入該平台的功能和設置，而這是整個行業都在努力解決的

問題。ＴｉｋＴｏｋ強調將繼續與專家和業界合作，確保年輕用戶的安全，並期待向歐盟執委會

詳細解釋這項工作。



６﹒ 俄烏衝突持續，外貿企業跨境收付大受影響。據內媒《第一財經》指出，自今年２月起，

內地商業銀行收緊涉俄匯款的接收審核，不少外貿業務因為不符合收款行或中間行的審核要求而

無法正常收款，涉及銀行包括國有大行、股份行、地方中小銀行等。報道引述某國有大行肇慶分

行一名對公業務工作人員亦表示，之前因為風險問題，涉俄外貿業務基本轉為人民幣結算，目前

接到的最新通知是暫時人民幣也不能入帳。該行已在春節前緊急通知外貿客戶，不再做涉及俄羅

斯的外貿款項處理業務。



７﹒ 國際數據公司ＩＤＣ最新報告顯示，２０２３年全年中國折疊屏手機市場出貨量約

７００﹒７萬台，同比增長１１４﹒５％。自２０１９年首款產品上市以來，中國折疊屏手機市

場連續４年同比增速超過１００％。從廠商市場表現看，Ｍａｔｅ Ｘ５系列的供不應求，幫助

華為牢牢佔據２０２３年中國折疊屏市場第一的位置，市場份額達到３７﹒４％。ＯＰＰＯ獲得

１８﹒３％的市場份額，排第二。榮耀憑借Ｍａｇｉｃ Ｖ２等多款折疊新品熱銷獲得第三，份

額１７﹒７％，出貨量同比增幅高達４６７％，增速最快。三星在全球折疊屏手機市場中佔據超

過一半以上的份額，但在中國市場排名第四。Ｖｉｖｏ排名第五。



８﹒ 商務部表示，截至今年１月底，商務部已召開１６場外資企業圓桌會，共４００餘家外資

企業、外國商協會參會，已解決會上反映的問題訴求３００餘件。商務部外資司有關負責人表示

，圓桌會議堅持問題導向，請參會企業提供問題詳細情況，部分問題在會上就得到解決。

２０２４年，商務部將繼續發揮好外資企業圓桌會議制度作用，加強央地協同與部門聯動，每個

月召開一場圓桌會議。（ｓｌ）

