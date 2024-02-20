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AH股新聞

20/02/2024 17:00

《鍾之日記》降息救樓市，魚缸要更多

　　《鍾之日記》２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％
，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。至於一年期ＬＰＲ則維持
３﹒４５％不變，連續六個月持平。
　　人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早第一
反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，
穿二千九，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，到午後券商股異動起飛，帶
動滬指擺脫頹勢，盤中高見２９２７﹒３１點，創１月５日以來新高，總結全日收報
２９２２﹒７３點，升０﹒４２％，是連續五個交易日上升。
　　至於深股方面，半導體及汽車板塊早段急跌，但午後跌幅收窄，加上ＡＩ概念再起淘金潮，
深成指收市倒升０﹒０４％，創業板指跌０﹒０１％。
　　值得留意的是交投重回淡靜，兩市全日成交７８９５億元人民幣，按日大減１７﹒５％或約
１７００億元人民幣，陸股通盤中流出幅度顯著，惟收市時淨流出僅１億元人民幣。
　
＊美股休息港股反覆＊
　
　　周一（１９日）為華盛頓誕辰紀念日，美股休市一天，歐洲股市在上周五（１６日）接近紀
錄高位後，交投淡靜。
　　內地下調５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ），港股上日回吐後，今日反覆造好，但主
板成交只有近７７０億元。恒指今早高開６６點，一度最多升１１８點，其後升勢不保，曾跌
１００點，好在５０天線（約１６１３９）見支持，午後大市止跌回升，全日升近百點收市。恒
指收市升９１點或０﹒６％，報１６２４７點。
　
＊ＬＰＲ大幅調降，不代表啟動減息周期＊
　
　　人行不對稱降息，救樓市之心路人皆知，而ＬＰＲ歷史性下調２５個基點，更凸顯當局意圖
產生樓市轉勢「一錘定音」的效果。假設以首套房１００萬元人民幣貸款餘額、等額本息房貸、
３０年期貸款期限為例，據此計算買房客每月供樓可減約１４５元人民幣，合計３０年本息累計
減少還貸５﹒２萬元人民幣左右。
　　不過外界更關心的是，大碼下調ＬＰＲ究竟是一次性利好，還是大減息周期的起點？廣東省
城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀，此前開年大幅度下調ＬＰＲ，將紅利一次性釋
放到位，避免了產生「利率還會下調，再等等買房和貸款」的市場預期，促進居民貸款買房，所
以他認為人行後續降低ＬＰＲ的可能性不大。
　　按這個思路解讀，ＬＰＲ下調２５點，並沒有燃點持續寬鬆的訊號，反而預告了未來一段時
間都不會再實施政策降息，逼近利率繼續下調，將持續擠壓銀行利潤，當局並不樂見此情況發生

　　儘管如此，大碼降息畢竟還是好事，內房股給面子小升一波，世茂集團（００８１３）升
４﹒４％，龍湖（００９６０）升３％，越地（００１２３）升２﹒７％，金輝控股
（０９９９３）升２﹒１％，中海宏洋（０００８１）升１﹒７％，雅居樂（０３３８３）升
１﹒４％。
　
＊車價降，股價更降＊
　
　　比亞迪（０１２１１）周一宣布兩款插混車型秦ＰＬＵＳ榮耀版和驅逐艦０５榮耀版正式上
市，惟起售價低至７﹒９８萬元（人民幣．下同），震驚市場，中國新能源車龍頭率先打響了龍
年價格戰第一槍。
　　隨後，上汽通用五菱宣布兩款插混車型售價由１０﹒５８萬調整為９﹒９８萬元；長安啟源
馬上跟進，其Ｑ０５、Ａ０５車型起售價均下調至７﹒３９萬元；哪吒汽車也推出降價活動，哪
吒Ｘ車型起售價也降至１０萬元以內。看起來，２０２４年新能源「血戰」在所難免。
　　乘聯會秘書長崔東樹直指２０２４年是新能源車企站穩腳跟的關鍵一年，競爭注定非常激烈
。小鵬汽車（０９８６８）ＣＥＯ何小鵬和吉利（００１７５）ＣＥＯ淦家閱亦紛紛在開工信中
預言，今年將迎來更為激烈的車市競爭。
　　車企能否另辟蹊徑引市場關注，近日有投資者就氫能車發展向比亞迪進行查詢，比亞迪回應
指目前並未有相應的商用化布局，但公司會積極關注市場各技術路線發展並將基於自身需求進行
布局，睇來短期內電車市場的份額大戰仍將持續。比亞迪今日跌逾２％，小鵬汽車挫近３﹒７％
，蔚來（０９８６６）跌約１﹒９％，吉利汽車微跌０﹒１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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