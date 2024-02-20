《鍾之日記》２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％

，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。至於一年期ＬＰＲ則維持

３﹒４５％不變，連續六個月持平。

人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早第一

反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，

穿二千九，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，到午後券商股異動起飛，帶

動滬指擺脫頹勢，盤中高見２９２７﹒３１點，創１月５日以來新高，總結全日收報

２９２２﹒７３點，升０﹒４２％，是連續五個交易日上升。

至於深股方面，半導體及汽車板塊早段急跌，但午後跌幅收窄，加上ＡＩ概念再起淘金潮，

深成指收市倒升０﹒０４％，創業板指跌０﹒０１％。

值得留意的是交投重回淡靜，兩市全日成交７８９５億元人民幣，按日大減１７﹒５％或約

１７００億元人民幣，陸股通盤中流出幅度顯著，惟收市時淨流出僅１億元人民幣。



＊美股休息港股反覆＊



周一（１９日）為華盛頓誕辰紀念日，美股休市一天，歐洲股市在上周五（１６日）接近紀

錄高位後，交投淡靜。

內地下調５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ），港股上日回吐後，今日反覆造好，但主

板成交只有近７７０億元。恒指今早高開６６點，一度最多升１１８點，其後升勢不保，曾跌

１００點，好在５０天線（約１６１３９）見支持，午後大市止跌回升，全日升近百點收市。恒

指收市升９１點或０﹒６％，報１６２４７點。



＊ＬＰＲ大幅調降，不代表啟動減息周期＊



人行不對稱降息，救樓市之心路人皆知，而ＬＰＲ歷史性下調２５個基點，更凸顯當局意圖

產生樓市轉勢「一錘定音」的效果。假設以首套房１００萬元人民幣貸款餘額、等額本息房貸、

３０年期貸款期限為例，據此計算買房客每月供樓可減約１４５元人民幣，合計３０年本息累計

減少還貸５﹒２萬元人民幣左右。

不過外界更關心的是，大碼下調ＬＰＲ究竟是一次性利好，還是大減息周期的起點？廣東省

城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀，此前開年大幅度下調ＬＰＲ，將紅利一次性釋

放到位，避免了產生「利率還會下調，再等等買房和貸款」的市場預期，促進居民貸款買房，所

以他認為人行後續降低ＬＰＲ的可能性不大。

按這個思路解讀，ＬＰＲ下調２５點，並沒有燃點持續寬鬆的訊號，反而預告了未來一段時

間都不會再實施政策降息，逼近利率繼續下調，將持續擠壓銀行利潤，當局並不樂見此情況發生

。

儘管如此，大碼降息畢竟還是好事，內房股給面子小升一波，世茂集團（００８１３）升

４﹒４％，龍湖（００９６０）升３％，越地（００１２３）升２﹒７％，金輝控股

（０９９９３）升２﹒１％，中海宏洋（０００８１）升１﹒７％，雅居樂（０３３８３）升

１﹒４％。



＊車價降，股價更降＊



比亞迪（０１２１１）周一宣布兩款插混車型秦ＰＬＵＳ榮耀版和驅逐艦０５榮耀版正式上

市，惟起售價低至７﹒９８萬元（人民幣．下同），震驚市場，中國新能源車龍頭率先打響了龍

年價格戰第一槍。

隨後，上汽通用五菱宣布兩款插混車型售價由１０﹒５８萬調整為９﹒９８萬元；長安啟源

馬上跟進，其Ｑ０５、Ａ０５車型起售價均下調至７﹒３９萬元；哪吒汽車也推出降價活動，哪

吒Ｘ車型起售價也降至１０萬元以內。看起來，２０２４年新能源「血戰」在所難免。

乘聯會秘書長崔東樹直指２０２４年是新能源車企站穩腳跟的關鍵一年，競爭注定非常激烈

。小鵬汽車（０９８６８）ＣＥＯ何小鵬和吉利（００１７５）ＣＥＯ淦家閱亦紛紛在開工信中

預言，今年將迎來更為激烈的車市競爭。

車企能否另辟蹊徑引市場關注，近日有投資者就氫能車發展向比亞迪進行查詢，比亞迪回應

指目前並未有相應的商用化布局，但公司會積極關注市場各技術路線發展並將基於自身需求進行

布局，睇來短期內電車市場的份額大戰仍將持續。比亞迪今日跌逾２％，小鵬汽車挫近３﹒７％

，蔚來（０９８６６）跌約１﹒９％，吉利汽車微跌０﹒１％。



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