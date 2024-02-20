《經濟通通訊社２０日專訊》美國拜登政府周一（１９日）宣布，向全球第三大晶圓代工廠

格芯給予１５億美元補助款，以強化其在美國的供應鏈。格芯是美國晶片法案通過後的第三家補

助對象，並取得了至今為止的最高額補助。台積電、三星電子也預料將獲晶片法案補助，英特爾

據報正與拜登當局商討逾１００億美元的補助。

滬深半導體板塊「綳不住」集體下跌，長光華芯（滬：６８８０４８）挫４﹒５％，成都華

微（滬：６８８７０９）跌４％，富滿微（深：３００６７１）跌３﹒９％，海光信息

（滬：６８８０４１）跌３﹒５％，瑞芯微（滬：６０３８９３）走低３﹒３％，揚傑科技

（深：３００３７３）跌２﹒９％，聖邦股份（深：３００６６１）跌３％，國內龍頭中芯國際

（滬：６８８９８１）跌１﹒４％。

根據格芯與美國商務部的初步協議，格芯將在紐約州馬爾他開設新廠，並擴大在其在馬爾他

和佛蒙特州伯靈頓的現有生產產能，美國政府也將向格芯提供１６億美元的聯邦貸款。商務部長

雷蒙多表示，格芯馬爾他新廠將生產美國目前尚未生產的高價值晶片，至於當地原有工廠的擴建

，將確保美國汽車供應商和製造商獲得穩定的晶片供應。（ｅｙ）

