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AH股新聞

20/02/2024 10:22

《Ａ股焦點》外媒稱減肥神藥諾和泰在內地爆紅，減肥藥概念飆

　　《經濟通通訊社２０日專訊》由生物醫藥企業諾和諾德研發的一款ＧＬＰ－１藥物司美格魯
肽注射液（諾和泰），成為新一代減肥「神藥」，並在中國內地逐漸受到關注。據《華爾街郵報
》今日報道，諾和泰已經在作為肥胖大國的中國走紅，越來越多的人靠減肥藥來解決這個問題，
儘管諾和泰是處方藥，但由於市場需求巨大加上監管不足夠，已經產生了灰色市場。
　　不少國內藥企亦急起直追研發相關減肥藥，希望在市場上分一杯羹。Ａ股減肥藥概念狂飆，
金凱生科（深：３０１５０９）、常山藥業（深：３００２５５）升兩成漲停，科源製藥
（深：３０１２８１）升１８﹒１％，昊帆生物（深：３０１３９３）升１３﹒９％，翰宇藥業
（深：３００１９９）、泓博醫藥（深：３０１２３０）升１３％，博瑞醫藥
（滬：６８８１６６）升１０﹒８％，康惠製藥（滬：６０３１３９）、華森製藥
（深：００２９０７）升一成漲停。
　　ＧＬＰ－１是一種人體內存在的激素，可以通過促進身體分泌胰島素，參與人體血糖的調節
，而ＧＬＰ－１受體激動劑可以避免ＧＬＰ－１被自然降解，延長作用時間，發揮調節血糖的作
用，能抑制食欲、增加飽腹感、延緩胃排空和胃腸蠕動等，因此除了可以治療糖尿病，對減肥也
有效果，該藥物在美國已被批准用於治療肥胖症，去年１０月馬斯克自曝使用相關藥物減肥，引
發產品爆紅。（ｅｙ）
　　

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