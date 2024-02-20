《經濟通通訊社２０日專訊》由生物醫藥企業諾和諾德研發的一款ＧＬＰ－１藥物司美格魯

肽注射液（諾和泰），成為新一代減肥「神藥」，並在中國內地逐漸受到關注。據《華爾街郵報

》今日報道，諾和泰已經在作為肥胖大國的中國走紅，越來越多的人靠減肥藥來解決這個問題，

儘管諾和泰是處方藥，但由於市場需求巨大加上監管不足夠，已經產生了灰色市場。

不少國內藥企亦急起直追研發相關減肥藥，希望在市場上分一杯羹。Ａ股減肥藥概念狂飆，

金凱生科（深：３０１５０９）、常山藥業（深：３００２５５）升兩成漲停，科源製藥

（深：３０１２８１）升１８﹒１％，昊帆生物（深：３０１３９３）升１３﹒９％，翰宇藥業

（深：３００１９９）、泓博醫藥（深：３０１２３０）升１３％，博瑞醫藥

（滬：６８８１６６）升１０﹒８％，康惠製藥（滬：６０３１３９）、華森製藥

（深：００２９０７）升一成漲停。

ＧＬＰ－１是一種人體內存在的激素，可以通過促進身體分泌胰島素，參與人體血糖的調節

，而ＧＬＰ－１受體激動劑可以避免ＧＬＰ－１被自然降解，延長作用時間，發揮調節血糖的作

用，能抑制食欲、增加飽腹感、延緩胃排空和胃腸蠕動等，因此除了可以治療糖尿病，對減肥也

有效果，該藥物在美國已被批准用於治療肥胖症，去年１０月馬斯克自曝使用相關藥物減肥，引

發產品爆紅。（ｅｙ）



