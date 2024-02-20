《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》國家金融監督管理總局上海監管局近日發

布《進一步支持上海經濟金融高質量發展的通知》，推出五大方面十六條的政策舉措，旨在大力

優化營商環境，全力助推上海經濟金融高質量發展，增強上海國際金融中心的競爭力和影響力。

《通知》指出，上海將持續擴容普惠型小微企業貸款規模，保持普惠貸款增量擴面提質增效

，力爭到２０２４年末普惠型小微企業貸款餘額突破１﹒３萬億元（人民幣．下同）；力爭

２０２４年全市首貸戶新增２萬戶以上；力爭２０２４年全市累計投放紓困融資金額５０００億

元以上。同時，運用多種政策工具降低綜合融資成本，最大限度減費讓利於民。

上海今年將建立快速響應的企業融資對接服務機制，持續優化續貸機制，力爭２０２４年無

縫續貸累計投放超１萬億元，銀行機構辦貸續貸效率明顯提升。上海還將建設科技金融示範區，

２０２４年新增１０家以上科技支行；２０２４年力爭科技企業貸款餘額同比增長２５％以上，

突破１﹒５萬億元，知識產權質押貸款餘額達到２００億元左右。深化綠色金融發展，２０２４

年力爭全市綠色融資餘額突破１﹒５萬億元，提前完成「十四五」目標。

數據顯示，截至２０２３年末，上海轄內五大領域－－普惠小微貸款餘額、科技型企業貸款

餘額、綠色融資餘額、累放無縫續貸和紓困融資金額創歷史新高，均突破１萬億元大關；上海市

科技企業貸款餘額和戶數增長均超５０％，科技中小企業貸款餘額增長９３％，戶數增長７４％

；「專精特新」企業貸款增長７２％；知識產權質押融資增長６３％；２０２３年末上海普惠貸

款平均利率４﹒２１％，較年初下降０﹒５２個百分點。

