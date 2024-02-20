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AH股新聞

20/02/2024 08:38

《駐滬專電》上海金融局：力爭今年末小微貸餘額突破１﹒３萬億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》國家金融監督管理總局上海監管局近日發
布《進一步支持上海經濟金融高質量發展的通知》，推出五大方面十六條的政策舉措，旨在大力
優化營商環境，全力助推上海經濟金融高質量發展，增強上海國際金融中心的競爭力和影響力。
　　《通知》指出，上海將持續擴容普惠型小微企業貸款規模，保持普惠貸款增量擴面提質增效
，力爭到２０２４年末普惠型小微企業貸款餘額突破１﹒３萬億元（人民幣．下同）；力爭
２０２４年全市首貸戶新增２萬戶以上；力爭２０２４年全市累計投放紓困融資金額５０００億
元以上。同時，運用多種政策工具降低綜合融資成本，最大限度減費讓利於民。
　　上海今年將建立快速響應的企業融資對接服務機制，持續優化續貸機制，力爭２０２４年無
縫續貸累計投放超１萬億元，銀行機構辦貸續貸效率明顯提升。上海還將建設科技金融示範區，
２０２４年新增１０家以上科技支行；２０２４年力爭科技企業貸款餘額同比增長２５％以上，
突破１﹒５萬億元，知識產權質押貸款餘額達到２００億元左右。深化綠色金融發展，２０２４
年力爭全市綠色融資餘額突破１﹒５萬億元，提前完成「十四五」目標。
　　數據顯示，截至２０２３年末，上海轄內五大領域－－普惠小微貸款餘額、科技型企業貸款
餘額、綠色融資餘額、累放無縫續貸和紓困融資金額創歷史新高，均突破１萬億元大關；上海市
科技企業貸款餘額和戶數增長均超５０％，科技中小企業貸款餘額增長９３％，戶數增長７４％
；「專精特新」企業貸款增長７２％；知識產權質押融資增長６３％；２０２３年末上海普惠貸
款平均利率４﹒２１％，較年初下降０﹒５２個百分點。

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