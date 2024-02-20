《經濟通通訊社２０日專訊》中國商務部數據顯示，２０２４年春節期間重點零售和餐飲企

業銷售額同比增長８﹒５％。同時，根據文旅部的數據，在為期８天的春節假期期間，全國遊客

量及旅遊收入達到４﹒７４億人次和６３２７億元（人民幣．下同），比２０１９年高出１９％

、８％。

瑞銀證券中國旅遊行業分析師陳欣指出，今年春節假期，整體遊客量數據超出市場預期。但

人均消費僅恢復到疫情前水平的９１％，這是由持續的消費降級所致。

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕表示，旅遊業強勁復甦帶動消費增長好於預期。而政府刺

激措施也是２０２４年春節消費的關鍵驅動力。比如福建省和四川省就分別發放了１﹒５億元、

３億元消費券，湖南省舉辦了２８０多場演出和２００項購物活動，以吸引遊客。

從不同種類的消費品來看，白酒需求好於預期，但需求兩極分化。高端和中低端市場均出現

增長，而次高端市場面臨消費降級壓力，主要由於企業消費需求仍然疲軟。對於預製菜，隨著愈

來愈多的消費品公司（食品品牌、餐廳、零售商）推出年夜飯禮盒，加上對預製菜接受度更高的

９０後逐漸成為家庭節假日採購的決策者，預製菜在各個渠道的銷售額均有所增長。此外，春節

假期還拉動了珠寶、餐飲與家電需求。（ｌｃ）

