《經濟通通訊社２０日專訊》據《澎湃新聞》報道，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）兩款插混車型秦ＰＬＵＳ榮耀版和驅逐艦０５榮耀版昨天上市，起售價為

７﹒９８萬元（人民幣．下同），相較於上一版本冠軍版車型，新版本車型價格下降了２萬元。

在比亞迪丟出這一重磅信息後，上汽通用五菱也宣布，五菱星光插混車型１５０公里進階版

售價由１０﹒５８萬元調整為９﹒９８萬元，售價降至１０萬元以內。

長安啟源也立即跟進，Ｑ０５、Ａ０５兩款車型起售價均下調至７﹒３９萬元；哪吒汽車也

推出降價活動，哪吒Ｘ車型降價２﹒２萬元，價格下探至９﹒９８萬元，起售價也降至１０萬元

以內。



＊插混車型市場份額增長強勁＊



值得注意的是，本次拉開價格戰帷幕的是插電式混合動力車型，而車企主攻的陣地正是合資

燃油車企所掌控的１０萬元以下市場。

不少業內人士曾表態說，插混車型（含增程式）將在２０２４年迎來銷量爆發。在剛剛過去

的１月份，插電混動和增程式車型的市場份額增長十分強勁。乘聯會數據顯示，１月新能源批發

銷量結構中，純電動車佔比為５９％，去年同期，這一數字高達７０％；插電混動車型佔比

２８％，增程式車型佔比為１３％，去年同期則分別僅為２４％和６％。

另外，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，去年全國新能源乘用車市場銷量達８８８萬台，超過

２００９年全國乘用車市場總體銷量規模。在未來幾年的高速增長中，２０２４年是新能源車企

站穩腳跟的關鍵一年，競爭注定非常激烈。（ｒｙ）

