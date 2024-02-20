《經濟通通訊社２０日專訊》國家安全部發文稱，有境外地圖公司利用豐厚獎勵引誘境內人

員進行「打卡」，非法採集敏感地理數據。

文章指，國家安全機關工作發現，個別境外地圖公司利用採集地圖數據換取虛擬貨幣獎勵的

方式，誘使境內人員購買並使用專用設備進行地圖「打卡」，非法採集敏感地理空間信息數據，

並實時上傳至境外服務器，甚至針對特定區域開出高額獎勵，吸引「採集者」進行重點採集。國

家安全部提醒，個別境內人員國家安全意識淡薄，被地圖打卡賺錢的形式所誘惑，不知不覺中被

別有用心的境外公司利用，成為了其非法搜集竊取地理空間數據的幫兇。



＊提醒民眾保持警惕，自覺維護國家地理信息安全＊



當局強調，地理空間信息數據是經濟社會發展的生產要素和數據資源，其中包含的交通路網

、重要基礎設施以及軍事設施等敏感信息一旦洩露，並經技術分析和處理，將對國家安全造成嚴

重威脅。

針對上述情況，國安部依法對相關境內外人員、企業進行查處，及時阻斷相關數據非法出境

，消除了相關數據洩露的風險隱患。同時提醒民眾警惕境外組織、機構以各種名義發布的涉及中

國地理空間信息數據採集的任務，自覺維護國家地理信息安全。（ｒｙ）

