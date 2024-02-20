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AH股新聞

20/02/2024 09:30

《Ａ股行情》五年期以上ＬＰＲ降息，滬指仍低開０﹒３％守二千九

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），２月
五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅
。至於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。人行單次降息幅度超乎預料，然
而滬深股市今早仍低開，滬綜指低開０﹒２６％，報２９０２﹒８８點，二千九垂危，深成指則
低開０﹒５％，創業板指低開０﹒４２％。
　　人民銀行今日進行的４１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，
淨回籠２９８０億元。
　　中證監主席吳清上任不久，先在春節假期期間向金融機構從業者開出大量罰單，假期後隨即
召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方
面意見建議。與會代表建議嚴把首次公開招股（ＩＰＯ）准入關，加強上市公司全過程監管，堅
決出清不合格上市公司。
　　國家主席習近平昨日主持召開中央全面深化改革委員會第四次會議，強調要建立健全同宏觀
政策、區域發展更加高效銜接的土地管理制度，促進經濟社會發展全面綠色轉型，及加快建設全
面創新的基礎制度等。
　　金融監管總局局長李雲澤主持召開黨委（擴大）會議，對開年工作作動員部署。會議提出，
積極出台有利於提振信心和預期的政策措施。要加快彌補監管制度機制短板，按計劃出台有關規
章制度。要做細做實風險監測和防範處置，加快化解存量、有效遏制增量。（ｅｙ）

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