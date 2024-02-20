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AH股新聞

20/02/2024 11:33

《Ａ股行情》滬指先跌後收復半日升０﹒０２％，ＬＰＲ降息未振市

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），２月
五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅
。至於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。
　　人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早第一
反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，
穿二千九，走資潮維持，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，總結半日收升
０﹒０２％，報２９１１﹒２１點。
　　半導體及汽車板塊雙重打擊，儘管ＡＩ概念再起淘金潮，深成指仍收跌０﹒５％，創業板指
跌０﹒４２％。
　　值得留意的是交投重回淡靜，兩市半日成交４８４３億元（人民幣．下同），較上日（１９
日）同時段成交大減２３﹒９％，陸股通半日再流出２２﹒５億元。
　
＊居民供樓負擔減，內房股禮貌小升＊
　
　　廣開首席產業研究院資深研究員馬泓解讀ＬＰＲ降息指，以首套房１００萬元貸款餘額、等
額本息房貸、３０年期貸款期限為例，據此計算合計３０年本息累計減少還貸５﹒２萬元左右，
優惠力度是比較顯著，認為人行此舉有助於降低居民購置房產和存量房貸的償付壓力。一線內房
股偏升，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升
１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股（滬：６０１１５５）揚０﹒６％，保利發
展（滬：６０００４８）升０﹒５％。
　　內銀再面對淨息差收窄壓力，然而維穩股市為重，今早繼續成跌市定海神針，農業銀行
（滬：６０１２８８）漲２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒３％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升０﹒８％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升０﹒７％。
　
＊新一輪減價戰更猛烈，車廠股價齊跌＊
　
　　新能源車龍頭比亞迪（深：００２５９４）打響了春節後車市價格戰的第一槍，上汽通用五
菱、長安啟源、哪吒汽車隨即跟進，將插混車型售價降至１０萬元以內。小鵬汽車
（０９８６８）ＣＥＯ何小鵬和吉利（００１７５）ＣＥＯ淦家閱紛紛在開工信中預言，今年將
迎來更為激烈的車市競爭。
　　滬深汽車板塊走弱，長安汽車（深：０００６２５）插３﹒９％，賽力斯
（滬：６０１１２７）跌３﹒６％，比亞迪（深：００２５９４）跌３％，長城汽車
（滬：６０１６３３）跌２﹒６％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒６％。（ｅｙ）

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