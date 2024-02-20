《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），２月

五年期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅

。至於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。

人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早第一

反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，

穿二千九，走資潮維持，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，總結半日收升

０﹒０２％，報２９１１﹒２１點。

半導體及汽車板塊雙重打擊，儘管ＡＩ概念再起淘金潮，深成指仍收跌０﹒５％，創業板指

跌０﹒４２％。

值得留意的是交投重回淡靜，兩市半日成交４８４３億元（人民幣．下同），較上日（１９

日）同時段成交大減２３﹒９％，陸股通半日再流出２２﹒５億元。



＊居民供樓負擔減，內房股禮貌小升＊



廣開首席產業研究院資深研究員馬泓解讀ＬＰＲ降息指，以首套房１００萬元貸款餘額、等

額本息房貸、３０年期貸款期限為例，據此計算合計３０年本息累計減少還貸５﹒２萬元左右，

優惠力度是比較顯著，認為人行此舉有助於降低居民購置房產和存量房貸的償付壓力。一線內房

股偏升，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升

１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股（滬：６０１１５５）揚０﹒６％，保利發

展（滬：６０００４８）升０﹒５％。

內銀再面對淨息差收窄壓力，然而維穩股市為重，今早繼續成跌市定海神針，農業銀行

（滬：６０１２８８）漲２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升０﹒８％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升０﹒７％。



＊新一輪減價戰更猛烈，車廠股價齊跌＊



新能源車龍頭比亞迪（深：００２５９４）打響了春節後車市價格戰的第一槍，上汽通用五

菱、長安啟源、哪吒汽車隨即跟進，將插混車型售價降至１０萬元以內。小鵬汽車

（０９８６８）ＣＥＯ何小鵬和吉利（００１７５）ＣＥＯ淦家閱紛紛在開工信中預言，今年將

迎來更為激烈的車市競爭。

滬深汽車板塊走弱，長安汽車（深：０００６２５）插３﹒９％，賽力斯

（滬：６０１１２７）跌３﹒６％，比亞迪（深：００２５９４）跌３％，長城汽車

（滬：６０１６３３）跌２﹒６％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒６％。（ｅｙ）

