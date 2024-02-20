《經濟通通訊社２０日報道》人民銀行今日不對稱下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），五年

期以上ＬＰＲ降至３﹒９５％，較前值４﹒２％下調２５基點，創ＬＰＲ史上最大單次降幅。至

於一年期ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。

人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，滬深股市今早第一

反應為低開，滬綜指先低開０﹒２６％，不久後跌幅擴大至０﹒８％，低見２８８７﹒４７點，

穿二千九，不過在銀行股持續護盤下，滬指在該整數關口苦苦支撐，到午後券商股異動起飛，帶

動滬指擺脫頹勢，盤中高見２９２７﹒３１點，創１月５日以來新高，總結全日收報

２９２２﹒７３點，升０﹒４２％，是連續五個交易日上升。

至於深股方面，半導體及汽車板塊早段急跌，但午後跌幅收窄，加上ＡＩ概念再起淘金潮，

深成指收市倒升０﹒０４％，創業板指跌０﹒０１％。

值得留意的是交投重回淡靜，兩市全日成交７８９５億元（人民幣．下同），按日大減

１７﹒５％或約１７００億元，陸股通盤中流出幅度顯著，惟收市時淨流出僅１億元。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉解讀，此次５年期ＬＰＲ大幅度下調，一

方面在於樓市需求端基本面依舊疲弱，居民加槓桿購房的預期較低；另一方面，開年大幅度、一

次性下調，將紅利一次性釋放到位，避免了產生「利率還會下調，再等等買房和貸款」的市場預

期，促進居民貸款買房。基於此，李宇嘉認為人行後續降低ＬＰＲ的可能性不大。



＊Ｔ＋０又吹風，券商股午後逆升＊



中證監近日召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發

展廣泛聽取各方面意見建議。中央財經大學金融學院教授賀強線上出席了座談會，他指Ｔ＋０交

易可以當日止損，有利於保護投資者。他建議，如果普遍推出Ｔ＋０有所擔心，可以先在國有大

盤股藍籌股和北交所搞試點。

有關「Ｔ＋０」建議再現江湖，券商午後彈，首創證券（滬：６０１１３６）股價漲停，華

鑫股份（滬：６００６２１）升６﹒９％，中國銀河（滬：６０１８８１）升５﹒５％，信達證

券（滬：６０１０５９）升５﹒１％，華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒９％，中金公司

（滬：６０１９９５）升１﹒４％。

人行此舉有助於降低居民購置房產和存量房貸的償付壓力，樓市吸引度增。一線內房股偏升

，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升１％，新城控

股（滬：６０１１５５）揚０﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒６％。



＊白酒股領跌，Ｓｏｒａ概念淘金＊



假期後外資未見大幅流入Ａ股，加上節慶因素結束消費概念回吐，白酒股今日領跌。迎駕貢

酒（滬：６０３１９８）挫４﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒２％，洋河股份

（深：００２３０４）跌０﹒７％。

類Ｓｏｒａ概念連續第二日掀漲停潮，包括會暢通訊（深：３００５７８）、當虹科技

（滬：６８８０３９）、中文在線（深：３００３６４）、因賽集團（深：３００７８１）、安

諾其（深：３０００６７）等集體升兩成漲停，國脈文化（滬：６００６４０）、新華網

（滬：６０３８８８）、信雅達（滬：６００５７１）升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４１０﹒８５ ＋０﹒２１

上證綜合指數 ２９２２﹒７３ ＋０﹒４２ ３５７０﹒５７

上證Ａ股指數 ３０６４﹒０４ ＋０﹒４２

深證成份指數 ８９０５﹒９６ ＋０﹒０４ ４３２３﹒９０

深圳創業板指數 １７４６﹒１８ －０﹒０１

上證Ｂ股指數 ２５０﹒６０ ＋０﹒１４ １﹒５９

深證Ｂ股指數 １０２７﹒９６ －０﹒３４ ０﹒９２

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