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AH股新聞

20/02/2024 09:57

《Ａ股焦點》華夏幸福跌１﹒５％，未能如期償還債務逾２４４億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）公告，截至２０２４年１月
３１日，公司未能如期償還債務金額合計為２４４﹒１５億元（人民幣．下同）（不含利息）；
公司債務重組計劃中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為１８８５﹒７６億元
（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券及境外間接全資子公司發行的境外美元債券重組）；
公司以下屬公司股權搭建的「幸福精選平台」及「幸福優選平台」股權抵償金融及經營債務合計
金額約為１６０﹒１７億元。
　　　華夏幸福目前跌１﹒５％。（ｃｔ）

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