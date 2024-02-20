  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/02/2024 10:40

【大國博弈】歐盟正式調查ＴｉｋＴｏｋ，針對成癮設計兒童保護等

　　《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟對字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ正式展開調查。歐
盟一位官員周一（１９日）表示，今次調查針對ＴｉｋＴｏｋ是否在未成年人保護、廣告透明度
、研究人員數據訪問、成癮性設計和有害內容風險管理等方面，有違反歐盟《數字服務法》
（ＤＳＡ）的行為。《路透》指出，這可能讓ＴｉｋＴｏｋ面臨巨額罰款的風險。
　　歐盟產業政策執委布萊頓（Ｔｈｉｅｒｒｙ　Ｂｒｅｔｏｎ）稱，他是在分析了
ＴｉｋＴｏｋ的風險評估報告以及ＴｉｋＴｏｋ因應提供資料的要求所作出的答覆後，作出調查
決定。布萊頓在社交媒體平台Ｘ上表示：「今天，我們對ＴｉｋＴｏｋ展開調查，因為其涉嫌違
反透明度和保護未成年人的義務：令人上癮的設計和屏幕時間限制、兔子洞效應、年齡驗證、默
認隱私設置等。」
　
＊若被認定違規，字節跳動或面臨全球營收６％的罰款＊
　
　　歐盟ＤＳＡ法案自２月１７日起適用於所有在線平台，該法案特別要求大型在線平台和搜索
引擎採取更多措施來應對非法線上內容和公共安全風險。如果ＴｉｋＴｏｋ被認定違反了ＤＳＡ
規定，其母公司字節跳動可能面臨高達其全球營收６％的罰款。
　　ＴｉｋＴｏｋ發言人表示，ＴｉｋＴｏｋ首創了保護青少年和防止１３歲以下兒童進入該平
台的功能和設置，而這是整個行業都在努力解決的問題。ＴｉｋＴｏｋ強調將繼續與專家和業界
合作，確保年輕用戶的安全，並期待向歐盟執委會詳細解釋這項工作。
　　歐盟執委會指出，調查將重點關注ＴｉｋＴｏｋ的系統設計，包括可能刺激行為成癮和╱或
產生所謂「兔子洞效應」的算法系統。歐盟還將調查ＴｉｋＴｏｋ是否採取了適當和適度的措施
，以確保未成年人的高度隱私、安全和保障。除了保護未成年人的問題外，執委會還將調查
ＴｉｋＴｏｋ是否為其平台上的廣告提供可靠的數據庫，以便研究人員能夠審查潛在的網絡風險
。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金