《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟對字節跳動旗下短片平台ＴｉｋＴｏｋ正式展開調查。歐

盟一位官員周一（１９日）表示，今次調查針對ＴｉｋＴｏｋ是否在未成年人保護、廣告透明度

、研究人員數據訪問、成癮性設計和有害內容風險管理等方面，有違反歐盟《數字服務法》

（ＤＳＡ）的行為。《路透》指出，這可能讓ＴｉｋＴｏｋ面臨巨額罰款的風險。

歐盟產業政策執委布萊頓（Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｂｒｅｔｏｎ）稱，他是在分析了

ＴｉｋＴｏｋ的風險評估報告以及ＴｉｋＴｏｋ因應提供資料的要求所作出的答覆後，作出調查

決定。布萊頓在社交媒體平台Ｘ上表示：「今天，我們對ＴｉｋＴｏｋ展開調查，因為其涉嫌違

反透明度和保護未成年人的義務：令人上癮的設計和屏幕時間限制、兔子洞效應、年齡驗證、默

認隱私設置等。」



＊若被認定違規，字節跳動或面臨全球營收６％的罰款＊



歐盟ＤＳＡ法案自２月１７日起適用於所有在線平台，該法案特別要求大型在線平台和搜索

引擎採取更多措施來應對非法線上內容和公共安全風險。如果ＴｉｋＴｏｋ被認定違反了ＤＳＡ

規定，其母公司字節跳動可能面臨高達其全球營收６％的罰款。

ＴｉｋＴｏｋ發言人表示，ＴｉｋＴｏｋ首創了保護青少年和防止１３歲以下兒童進入該平

台的功能和設置，而這是整個行業都在努力解決的問題。ＴｉｋＴｏｋ強調將繼續與專家和業界

合作，確保年輕用戶的安全，並期待向歐盟執委會詳細解釋這項工作。

歐盟執委會指出，調查將重點關注ＴｉｋＴｏｋ的系統設計，包括可能刺激行為成癮和╱或

產生所謂「兔子洞效應」的算法系統。歐盟還將調查ＴｉｋＴｏｋ是否採取了適當和適度的措施

，以確保未成年人的高度隱私、安全和保障。除了保護未成年人的問題外，執委會還將調查

ＴｉｋＴｏｋ是否為其平台上的廣告提供可靠的數據庫，以便研究人員能夠審查潛在的網絡風險

。（ｓｌ）

