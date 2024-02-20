《經濟通通訊社２０日專訊》人行時隔八個月再度下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），２月

與房貸掛勾的五年期ＬＰＲ下調至２５個基點至３﹒９５％，創歷來最大單次降幅；１年期

ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，此次５年期ＬＰＲ大幅度下調，一

方面在於樓市需求端基本面依舊疲弱，居民加槓桿購房的預期較低；另一方面，開年大幅度、一

次性下調，將紅利一次性釋放到位，避免了產生「利率還會下調，再等等買房和貸款」的市場預

期，促進居民貸款買房。基於此，李宇嘉認為人行後續降低ＬＰＲ的可能性不大。

李宇嘉又認為，此前存款利率大幅下調，也為ＬＰＲ下調打開了窗口。保本理財利率降到歷

史低位，按揭貸款利率與保本理財利率的剪刀差擴大，前者基本為後者的２倍。在房價下跌或存

量濃厚的下跌預期下，承擔高利率買一項價格下跌的資產非常不划算。只有降低按揭利率，縮減

與保本理財利率的剪刀差，才能激勵居民加槓桿。穩定地產槓桿率，穩定流向地產的資金，從而

修復地產的金融加速器效應，才能緩解緊縮的局面。



＊料將有更多城市房貸進入「３字頭」＊



據貝殼研究院監測數據，１月百城首套主流房貸利率平均為３﹒８４％，較上月降低２個基

點；二套主流房貸利率平均為４﹒４１％，與上月持平。１月首、二套主流房貸利率較２０２３

年同期分別回落２６個、５０個基點。截至今年１月中旬，百城中６０城首套房貸利率已進入「

３字頭」。隨著此次５年期以上ＬＰＲ大幅下調，或有更多城市首套房貸利率將低於４％。

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