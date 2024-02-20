《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行時隔八個月再度下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），

２月與房貸掛勾的五年期ＬＰＲ下調至２５個基點至３﹒９５％，創歷來最大單次降幅；１年期

ＬＰＲ則維持３﹒４５％不變，連續六個月持平。人行主管《金融時報》發布時評稱，５年期以

上ＬＰＲ下降，有利於進一步促進投資和消費。

時評表示，今年一個重要政策方向是要推動房地產行業平穩發展，其中適度降低居民房貸利

率被視為關鍵一招。隨著５年期以上ＬＰＲ下行，存量房貸利率也將在重定價日相應調整，可節

省房貸借款人利息支出，促進投資和消費，有助於支持前述政策目標實現。同時，隨著存量房貸

利率調整、居民利息支出減少，也有利於居民消費的進一步恢復。



＊對銀行淨息差不會產生負面影響＊



其次，５年期以上ＬＰＲ下降，將有效支持經濟延續回升向好勢頭。當前利率水平處於歷史

低位，１０年期國債利率已下行至２﹒５％左右，２０２３年新發放企業貸款加權平均利率為

３﹒８８％，同比下降０﹒２９個百分點，創有統計以來新低，個人住房貸款利率同比下降

０﹒７５個百分點。在當前有效需求不足和預期偏弱的情況下，保持較低的利率水平，有助於持

續支持國民經濟恢復向好。

另外，由於此次５年期以上ＬＰＲ下降主要影響中長期貸款，綜合考慮存款利率的下調，對

銀行淨息差不會產生負面影響，能夠較好兼顧支持實體經濟和銀行健康發展的需要。（ｓｌ）

