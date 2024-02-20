《經濟通通訊社２０日專訊》國產大飛機Ｃ９１９再添新客戶。在今日舉行的２０２４新加

坡航展上，西藏航空與中國商飛公司舉行簽約儀式，共同宣布西藏航空成為國產Ｃ９１９和

ＡＲＪ２１高原型飛機的全球啟動客戶，訂單包括４０架Ｃ９１９高原型大飛機和１０架

ＡＲＪ２１高原型支線飛機。官媒解讀指，消息意味著中國民用大飛機製造技術正式向「高高原

」環境常態化運行發起衝擊。

按照民航局相關規定，在海拔１５００米以上修建的機場為「高原機場」，海拔２４３８米

以上修建的為「高高原機場」。民航局對高高原機場的運行限制極為嚴格，並要求必須使用具較

好高原性能的高原型飛機執飛，而全球民航公認的高原型飛機當中暫無「中國製造」。

西藏航空則是內地首家高高原航空公司。去年１２月，西藏航空與中國商飛公司簽署戰略合

作框架協議，聯合研制Ｃ９１９高原型和ＡＲＪ２１高原型飛機，成為參與國產飛機研製的首家

國內航企。



＊金鵬航空料成首家接收Ｃ９１９民營航企＊



在衍生機型加速推進的同時，國產飛機的交付也在提速。

目前正在運營Ｃ９１９的只有東航（００６７０）（滬：６００１１５），但據內媒指出，

今年將有更多航空公司開始接收Ｃ９１９。其中海航航空（滬：６００２２１）旗下的金鵬航空

維修工程部Ｃ９１９國產民機中心在春節前夕正式揭牌，金鵬航空董事長李沖峰透露，今年起將

逐步形成以國產Ｃ９１９客機為主力機型的客運運營模式。接收Ｃ９１９後，金鵬航空也將成為

首家運營Ｃ９１９的民營航企。

去年海航航空集團曾與中國商飛公司簽署百架飛機採購協議，包括６０架Ｃ９１９飛機訂單

和４０架ＡＲＪ２１飛機訂單，其中６０架Ｃ９１９擬由海航旗下烏魯木齊航空和金鵬航空引進

，兩家對半分。

此外，國航（００７５３）（滬：６０１１１１）和南航（０１０５５）

（滬：６０００２９）今年亦將接收首架Ｃ９１９。（ｓｌ）

