  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/02/2024 14:23

《中國要聞》西藏航空成Ｃ９１９和ＡＲＪ２１高原型飛機首家客戶

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國產大飛機Ｃ９１９再添新客戶。在今日舉行的２０２４新加
坡航展上，西藏航空與中國商飛公司舉行簽約儀式，共同宣布西藏航空成為國產Ｃ９１９和
ＡＲＪ２１高原型飛機的全球啟動客戶，訂單包括４０架Ｃ９１９高原型大飛機和１０架
ＡＲＪ２１高原型支線飛機。官媒解讀指，消息意味著中國民用大飛機製造技術正式向「高高原
」環境常態化運行發起衝擊。
　　按照民航局相關規定，在海拔１５００米以上修建的機場為「高原機場」，海拔２４３８米
以上修建的為「高高原機場」。民航局對高高原機場的運行限制極為嚴格，並要求必須使用具較
好高原性能的高原型飛機執飛，而全球民航公認的高原型飛機當中暫無「中國製造」。
　　西藏航空則是內地首家高高原航空公司。去年１２月，西藏航空與中國商飛公司簽署戰略合
作框架協議，聯合研制Ｃ９１９高原型和ＡＲＪ２１高原型飛機，成為參與國產飛機研製的首家
國內航企。
　
＊金鵬航空料成首家接收Ｃ９１９民營航企＊
　
　　在衍生機型加速推進的同時，國產飛機的交付也在提速。
　　目前正在運營Ｃ９１９的只有東航（００６７０）（滬：６００１１５），但據內媒指出，
今年將有更多航空公司開始接收Ｃ９１９。其中海航航空（滬：６００２２１）旗下的金鵬航空
維修工程部Ｃ９１９國產民機中心在春節前夕正式揭牌，金鵬航空董事長李沖峰透露，今年起將
逐步形成以國產Ｃ９１９客機為主力機型的客運運營模式。接收Ｃ９１９後，金鵬航空也將成為
首家運營Ｃ９１９的民營航企。
　　去年海航航空集團曾與中國商飛公司簽署百架飛機採購協議，包括６０架Ｃ９１９飛機訂單
和４０架ＡＲＪ２１飛機訂單，其中６０架Ｃ９１９擬由海航旗下烏魯木齊航空和金鵬航空引進
，兩家對半分。
　　此外，國航（００７５３）（滬：６０１１１１）和南航（０１０５５）
（滬：６０００２９）今年亦將接收首架Ｃ９１９。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金