【ＦＯＣＵＳ】國務院全體會議周日（１８日）「多做有利於提振信心和預期的事」話音剛

落，連續７個月按兵不動的５年期ＬＰＲ（貸款基準利率），周二（２０日）錄史上最大降幅－

－一次過下調２５基點，大超市場預期。央媽貨幣政策逆周期╱跨周期調節大發力，還體現於

ＰＳＬ（補充抵押貸款）及「對其他金融性公司債權」急增，「落場」信號不容忽視。



＊５年期ＬＰＲ降２５基點史上最大＊



龍馬精神，趁勢而上。國務院總理李強進行春節後開年工作動員時表示，要迅速進入工作狀

態，把解決群眾和企業關心的實際問題，作為打開工作局面的突破口；力爭各項工作盡快取得實

效，以實干實績取信於民；堅持用改革的辦法解決前進中的問題，勇於打破思維定勢和路徑依賴

。

對此，去年１０月經《國務院組織法》修訂，正式納入「國務院組成人員」的人行行長，可

謂責任重大。就在今早，迎來２月最新報價的ＬＰＲ不對稱下調，一年期連續六個月按兵不動，

五年期就時隔七個月大幅下調２５基點，幅度史上最大。

去年８月，人行意外維持５年期ＬＰＲ不變（此前ＭＬＦ下調１５基點，且７月經濟數據差

過預期），令市場大失所望；今次下調２５基點某種程度而言為「追減」，且以１００萬房貸

２５年等額本息還款計，每月僅少還款１４０元，但信號作用仍溢於言表。



＊ＰＳＬ重啟，兩月淨新增５千億＊



剛剛過去的內地春節黃金周，機構克而瑞統計４４個重要城市，新樓成交量按年挫４０％，

其中北京上海更分別暴跌８５％、９９％，反映居民購房信心相當疲弱，樓市「小陽春」希望近

乎渺茫，恐令地產商脆弱的現金流雪上加霜。

除了減息鼓勵居民借貸，人行去年１２月時隔逾一年重啟ＰＳＬ，向政策性銀行注入中長期

低成本資金，支持「三大工程（保障房、城中村改造、平急兩用公共基建）」，剛剛過去的兩個

月累計淨新增５０００億元。坊間預計，本輪ＰＳＬ投放規模最終或高達１﹒５萬億元，拉動今

年經濟增速１﹒８個百分點。



＊對其他金融性公司債權驟增＊



另值留意的是，人行資產負債表顯示，２０２３年全年淨減約２３８億元的「對其他金融性

公司債權」，剛剛過去的１月驟增逾８６２億元。

其他金融性公司主要包括證券、保險、養老基金等，上述項目曾於２００４年至２００６年

、２０１５年時暴增，分別為再貸款馳援四大資管公司收購四大行不良資產，以及向證金公司再

貸款平抑股災，今次「對其他金融性公司債權」再次急升，觸發點極可能是Ａ股１月２２日雪崩

，馳援國家隊護盤。

鑒於騰訊主席马化?在公司年會明言，「信心是?前整个大?境最?缺失的」，央媽以超預

期減息領銜加碼政策力度，更多提振信心和預期的政策陸續有來，值得期待。

